Salud anuncia incorporación progresiva de todos los cánceres al GES

La ministra de Salud, May Chomali, anunció la incorporación progresiva de todos los tipos de cáncer a las Garantías Explícitas de Salud (GES), como parte de la agenda estratégica de la cartera para el período 2026-2030.

Durante la Cuenta Pública Participativa 2026, la autoridad explicó que la medida será impulsada en el próximo decreto GES 2028-2031. El objetivo es fortalecer la atención primaria y avanzar hacia un modelo de pesquisa universal que permita detectar enfermedades de forma precoz.

“Impulsaremos en el próximo decreto GES 2028-2031 la incorporación progresiva de la totalidad de los cánceres”, afirmó Chomali. La ministra agregó que se ampliará el acceso a tratamientos de alto costo mediante la Ley Ricarte Soto y se potenciará la formación de especialistas, con 236 médicos en preparación.

“Definimos una Agenda Estratégica para el período 2026-2030, que organiza nuestro trabajo en seis ámbitos que se complementan entre sí. Hablamos de fortalecer la conducción estratégica y la gobernanza; aumentar la capacidad resolutiva de la red asistencial; mejorar la gestión institucional y el uso eficiente de los recursos; acelerar la transformación digital; avanzar hacia una mayor sostenibilidad financiera; y desarrollar las capacidades de nuestras organizaciones y de quienes trabajan en ellas”, aseguró la ministra Chomali.

Agenda sanitaria al 2030

El plan contempla además la creación de 50 centros comunitarios de salud mental, el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud (APS) y una mayor participación en la implementación de la ley integral de personas mayores.

En materia digital, la cartera proyecta implementar completamente la receta electrónica y avanzar hacia una historia clínica compartida al 2030. También busca que los hospitales y servicios de salud tengan sus cargos de primer nivel jerárquico provistos mediante Alta Dirección Pública.

Chomali destacó, además, que el Plan de Alerta Sanitaria Oncológica permitió abordar las listas de espera GES y no GES de más de 28 mil personas durante los primeros cuatro meses del gobierno.

“Los desafíos que enfrenta nuestro sistema de salud son demasiado complejos para abordarlos desde una sola mirada (…) Con esa convicción creamos el Consejo Nacional de Salud una instancia consultiva, técnica y estratégica que reúne a representantes del sector público, privado, gremios, académicos y de la sociedad civil”, dijo la ministra quien detalló que en esa misma línea también “Fonasa requiere mirar más allá de la gestión cotidiana. Necesita anticiparse a los cambios demográficos, epidemiológicos y tecnológicos, para responder mejor a las necesidades de las personas y fortalecer su capacidad de garantizar acceso, protección financiera y calidad en la atención”.