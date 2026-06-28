Gobierno activa Código Azul en siete regiones por bajas temperaturas
El Ministerio de Desarrollo Social activó el Código Azul para este domingo en siete regiones del país debido al pronóstico de temperaturas de 0°C o inferiores durante la noche y madrugada.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia pondrá en marcha este domingo el Código Azul en siete regiones del país, luego de que los pronósticos meteorológicos anticiparan temperaturas iguales o inferiores a los 0°C durante la noche y la madrugada, condiciones que representan un riesgo para las personas en situación de calle.
El Código Azul corresponde a un plan especial que fortalece la red de atención cuando las condiciones climáticas extremas incrementan el riesgo para la salud y la seguridad de quienes viven en la vía pública.
La medida comenzará a regir desde las 17:00 horas en la Región Metropolitana; las comunas de Los Andes y San Felipe, en Valparaíso; Rancagua, en O’Higgins; Talca y Curicó, en el Maule; Chillán, en Ñuble; Los Ángeles, en Biobío; y Temuco, en La Araucanía.
Con la activación del protocolo de emergencia, se reforzarán las rutas sociales que recorren los sectores donde permanecen personas sin hogar, entregando alimentación, ropa de abrigo y orientación para acceder a alternativas de hospedaje.
El Ministerio también informó que la medida volverá a aplicarse el lunes 29 de junio en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, aunque en esa jornada no incluirá a La Araucanía.
Las autoridades recordaron que quienes detecten a una persona en situación de calle expuesta a las bajas temperaturas pueden solicitar ayuda a través del Fono Calle 800 104 777.