Gobierno activa Código Azul en siete regiones por bajas temperaturas

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia pondrá en marcha este domingo el Código Azul en siete regiones del país, luego de que los pronósticos meteorológicos anticiparan temperaturas iguales o inferiores a los 0°C durante la noche y la madrugada, condiciones que representan un riesgo para las personas en situación de calle.

El Código Azul corresponde a un plan especial que fortalece la red de atención cuando las condiciones climáticas extremas incrementan el riesgo para la salud y la seguridad de quienes viven en la vía pública.

La medida comenzará a regir desde las 17:00 horas en la Región Metropolitana; las comunas de Los Andes y San Felipe, en Valparaíso; Rancagua, en O’Higgins; Talca y Curicó, en el Maule; Chillán, en Ñuble; Los Ángeles, en Biobío; y Temuco, en La Araucanía.

Con la activación del protocolo de emergencia, se reforzarán las rutas sociales que recorren los sectores donde permanecen personas sin hogar, entregando alimentación, ropa de abrigo y orientación para acceder a alternativas de hospedaje.

El Ministerio también informó que la medida volverá a aplicarse el lunes 29 de junio en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, aunque en esa jornada no incluirá a La Araucanía.

Las autoridades recordaron que quienes detecten a una persona en situación de calle expuesta a las bajas temperaturas pueden solicitar ayuda a través del Fono Calle 800 104 777.