“Díganle a esta niñita que deje de hablar hueás”: Sedini acusa maltrato de “poderoso” del Gobierno

Dos meses después de abandonar La Moneda, Mara Sedini rompió el silencio con una acusación que golpea directamente al círculo de mayor influencia del Gobierno de José Antonio Kast. La exministra aseguró que una alta autoridad del Ejecutivo se refirió a ella en términos despectivos y ordenó que dejara de intervenir públicamente: “Díganle a esta niñita que deje de hablar hueás”.

La frase, según relató durante una entrevista con Fernando Solabarrieta en el programa “Sin Filtros”, habría sido pronunciada en medio de la crisis comunicacional provocada por el denominado “Bencinazo”. Sedini sostuvo que el mensaje provenía de la misma persona que anteriormente la había presionado para modificar su personalidad y su manera de ejercer la vocería.

La exsecretaria de Estado no identificó al responsable. Solo aseguró que se trataba de “una de las tres personas más poderosas dentro del Gobierno”. Cuando Solabarrieta le preguntó directamente si hablaba del jefe de asesores presidenciales, Alejandro Irarrázabal, Sedini evitó confirmarlo, pero tampoco lo descartó.

“Cada uno puede sacar sus conclusiones, pero es una persona muy importante. No voy a decir nombres”, afirmó.

“¿Eres actriz? Actúa”

El episodio más crudo habría ocurrido después de una conversación en la que Sedini defendió el estilo frontal que había exhibido durante la campaña presidencial. Según su testimonio, la autoridad la reprendió por hablar de manera demasiado apasionada.

“Eso es lo que no te puede pasar, así es como no puedes ser”, le habría advertido, antes de describir sin disimulo el modelo comunicacional que pretendía imponerle: “Este es el Gobierno de los fomes. Nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome”.

Sedini respondió cuestionando por qué había sido convocada al gabinete si el Ejecutivo buscaba neutralizar precisamente las características que la habían convertido en una de las principales voceras de la campaña de Kast.

“Entonces, ¿por qué me llamaron? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Esa no soy yo”, recordó haber contestado.

La réplica que atribuyó al poderoso integrante del Gobierno fue todavía más dura: “¿Eres actriz? Actúa”.

“Yo estaba absolutamente preparada para este cargo”

Sedini afirmó que las presiones terminaron por desdibujar su gestión y limitaron su capacidad para enfrentar las controversias públicas.

“Mi primera gran autocrítica es que yo no fui auténtica en el cargo y me dejé amarrar y presionar por personas adentro del Gobierno”, sostuvo.

La periodista y actriz afirmó que su llegada al Ministerio Secretaría General de Gobierno no fue improvisada. Recordó que se incorporó a la campaña presidencial de Kast como vocera y que su desempeño en ese puesto fue bien evaluado hasta desembocar en su nombramiento como ministra.

“El rol fluyó muy bien, funcionaba, mi estilo gustó mucho y calzaba con la manera en que queríamos comunicar. Finalmente, me eligió y eso fue un privilegio que acepté con mucho cariño”, señaló.

También salió al paso de quienes cuestionaron su preparación para asumir la vocería. Sedini recalcó que es periodista, que cuenta con un magíster en comunicación política y que llevaba años participando en el debate público.

“Yo estaba absolutamente preparada para este cargo. Soy una mujer políticamente muy preparada. El cargo me lo gané en un proceso. Llegué ahí por mérito propio”, afirmó.

Sin embargo, sostuvo que una vez instalada en La Moneda comenzó una ofensiva para desacreditarla. Según su versión, sus vocerías eran recortadas, descontextualizadas y difundidas rápidamente en redes sociales, incluso mediante contenidos alterados con inteligencia artificial.

“Cada vez que hacía una vocería, que duraba 50 minutos, a los segundos aparecían virales con momentos sacados de contexto, momentos que no tenían nada que ver con lo que yo había dicho y alteraciones con IA”, denunció.

Apunta a la izquierda

Sedini también responsabilizó a “sectores de izquierda”, a los que acusó de mantener una animadversión previa contra ella por su participación en Sin Filtros y por el papel que había desempeñado durante el proceso constitucional.

“Había un sector de la izquierda que me quería desacreditar, muy sentido con mi estilo, con Sin Filtros y con el trabajo que habíamos hecho en el proceso constituyente”, aseguró.

La exvocera agregó que durante su permanencia en el gabinete se instalaron “muchas mentiras” y se tergiversaron episodios que terminaron dañando su imagen. Según explicó, las obligaciones propias de su cargo le impidieron responder personalmente mientras integraba el Gobierno.

Sedini cerró su relato admitiendo que aceptó restricciones que terminaron jugando en contra de su propio desempeño. Aseguró que fue obligada a moderarse, a no responder ataques y a evitar la confrontación, pese a que esas características habían sido centrales durante la campaña presidencial.

“Todo lo que fui y construí con mis ideas, mi estilo y mi forma parece que no servía para el Gobierno. En ese momento me di cuenta de que teníamos un problema”, afirmó.

“Me amarraron de manos en un cargo que era para mí, pero me vi limitada a un estilo, a no contestar, a no interpelar, y eso evidentemente te hace cometer errores”, concluyó.