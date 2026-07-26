Continúa desalojo de Cerro Chuño en Arica

Este domingo continuó el desalojo del Cerro Chuño de Arica, informó la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota.

El operativo fue realizó por instrucción del Presidente José Antonio Kast y con la presencia en terreno del subsecretario del Interior Máximo Pavez.

Se trata de una intervención coordinada para recuperar un sector que por años fue foco de crimen organizado e inseguridad.

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La intervención considera cuatro hectáreas, con la demolición de 220 viviendas y un amplio despliegue de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile para resguardar el procedimiento.

Junto con ello, se habilitó el albergue Villa Estadio para las familias que lo requieran y se coordinó el traslado de niños, niñas y adolescentes a sus establecimientos educacionales para asegurar la continuidad de sus clases.