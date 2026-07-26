El atropello en Berlín fue un “ataque terrorista islamista”

El atropello intencional cerca del desfile del Orgullo en Berlín, que dejó al menos un muerto el sábado, fue un “ataque terrorista islamista”, afirmó este domingo el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt. “Todo lo que vemos indica que estamos frente a un ataque terrorista islamista”, declaró el ministro durante una rueda de prensa en el lugar del incidente, al tiempo que elevó el balance de heridos a 29 personas.

“Partimos de la base de que hay 29 heridos, algunos de ellos grave”, dijo Dobrindt en una declaración a los medios en el Tiergarten, el gran parque del centro de Berlín en el que el sábado se celebraba el fin de fiesta del Día del Ogullo LGBTI y en el que el sospechoso, Abdul B., cuya fotografía ha sido difundida por la Policía, entró conduciendo una furgoneta para atropellar a los participantes del evento. El ministro precisó que al sospechoso se le busca actualmente, no sólo en Berlín, sino en las fronteras, aeropuertos y estaciones de tren del país.

Dobrindt pide revisar las medidas de seguridad

Dobrindt ha pedido a los organizadores de grandes eventos y desfiles que revisen sus planes de seguridad tras el atentado. El ministro recordó que hay otros eventos multitudinarios y más actos del Orgullo previstos. “Esperamos que las medidas de seguridad en este contexto se revisen nuevamente”, dijo. De ser necesario, deberían reforzarse, añadió.

“No se puede descartar que actos tan horribles, estos ataques terroristas, puedan tener imitadores”, explicó Dobrindt. “No es habitual en este tipo de situaciones, pero tampoco se puede descartar”, trató de tranquilizar. El canciller federal, Friedrich Merz, prometió previamente investigar y castigar este “acto horrendo”.

Detenido un presunto cómplice

Un ciudadano iraní fue detenido como presunto cómplice, informaron este domingo varios medios alemanes. El detenido acompañaba presuntamente a Abdul B., sospechoso de ser el conductor del vehículo que perpetró el atropello y que continúa huido, según informaron tanto la RBB, la radio televisión de Berlín y Brandeburgo, como la edición digital de la revista Focus.

Según Focus, que citó fuentes cercanas a la investigación, el ciudadano iraní fue detenido el sábado como “presunto cómplice” del conductor del vehículo. “Se trataría de un ciudadano iraní que, en el momento de los hechos, se encontraba en el asiento del copiloto del vehículo”, detalló Focus. “Al parecer, el hombre se encuentra en el centro de detención provisional de la policía”, agregó el citado medio.

Bbdul B., es simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico (EI), informaron varios medios locales, entre ellos ‘Der Spiegel’ y ‘Bild’.