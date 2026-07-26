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Sedini sigue sin filtros: “Si hacer bien la pega es ser como Vallejo, menos mal la hice mal”
La exministra vocera rechazó las comparaciones con Camila Vallejo y sostuvo que no comparte su forma de ejercer el cargo. Además, calificó como “machista” que ambas fueran medidas bajo el mismo parámetro por haber ocupado la Secretaría General de Gobierno.
- Rechaza comparaciones con Vallejo: La exministra vocera Mara Sedini afirmó que no comparte las constantes comparaciones con Camila Vallejo y sostuvo: “Si hacer bien la pega es ser como Camila Vallejo, menos mal la hice mal”.
- Cuestiona la gestión de su antecesora: Sedini aseguró que no tiene interés en parecerse a Vallejo y afirmó que, a su juicio, ejercer la vocería como ella implicaba “mentir”, “esconderse de los problemas”, “dejar solo al presidente”, “no afrontar los problemas” y “hacer comisiones para censurar a la prensa y la información”.
- Trayectorias distintas: La exsecretaria de Estado sostuvo que ambas llegaron al cargo desde realidades completamente diferentes y señaló que no comparten la misma profesión, historia de vida, camino político ni relación con el Presidente.
- Acusa un criterio “machista”: Sedini calificó como “bastante machista” que ambas fueran evaluadas bajo el mismo parámetro solo por haber ocupado la Secretaría General de Gobierno.
- Ejemplifica con Hacienda: Para respaldar su argumento, preguntó por qué nadie comparó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con su antecesor Mario Marcel, pese a que ambos son economistas y tienen trayectorias similares.
- Parte de una entrevista más amplia: Las declaraciones forman parte de una extensa entrevista concedida dos meses después de dejar el Gobierno, en la que también abordó presiones internas y cuestionó el funcionamiento del denominado “segundo piso” de La Moneda.
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