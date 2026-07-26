Sedini sigue sin filtros: “Si hacer bien la pega es ser como Vallejo, menos mal la hice mal”

La exministra vocera rechazó las comparaciones con Camila Vallejo y sostuvo que no comparte su forma de ejercer el cargo. Además, calificó como “machista” que ambas fueran medidas bajo el mismo parámetro por haber ocupado la Secretaría General de Gobierno.

Rechaza comparaciones con Vallejo: La exministra vocera Mara Sedini afirmó que no comparte las constantes comparaciones con Camila Vallejo y sostuvo: “Si hacer bien la pega es ser como Camila Vallejo, menos mal la hice mal” .

La exministra vocera afirmó que no comparte las constantes comparaciones con y sostuvo: . Cuestiona la gestión de su antecesora: Sedini aseguró que no tiene interés en parecerse a Vallejo y afirmó que, a su juicio, ejercer la vocería como ella implicaba “mentir”, “esconderse de los problemas”, “dejar solo al presidente”, “no afrontar los problemas” y “hacer comisiones para censurar a la prensa y la información”.

Sedini aseguró que no tiene interés en parecerse a Vallejo y afirmó que, a su juicio, ejercer la vocería como ella implicaba “mentir”, “esconderse de los problemas”, “dejar solo al presidente”, “no afrontar los problemas” y “hacer comisiones para censurar a la prensa y la información”. Trayectorias distintas: La exsecretaria de Estado sostuvo que ambas llegaron al cargo desde realidades completamente diferentes y señaló que no comparten la misma profesión, historia de vida, camino político ni relación con el Presidente.

La exsecretaria de Estado sostuvo que ambas llegaron al cargo desde realidades completamente diferentes y señaló que no comparten la misma profesión, historia de vida, camino político ni relación con el Presidente. Acusa un criterio “machista”: Sedini calificó como “bastante machista” que ambas fueran evaluadas bajo el mismo parámetro solo por haber ocupado la Secretaría General de Gobierno.

Sedini calificó como “bastante machista” que ambas fueran evaluadas bajo el mismo parámetro solo por haber ocupado la Secretaría General de Gobierno. Ejemplifica con Hacienda: Para respaldar su argumento, preguntó por qué nadie comparó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz , con su antecesor Mario Marcel , pese a que ambos son economistas y tienen trayectorias similares.

Para respaldar su argumento, preguntó por qué nadie comparó al ministro de Hacienda, , con su antecesor , pese a que ambos son economistas y tienen trayectorias similares. Parte de una entrevista más amplia: Las declaraciones forman parte de una extensa entrevista concedida dos meses después de dejar el Gobierno, en la que también abordó presiones internas y cuestionó el funcionamiento del denominado “segundo piso” de La Moneda. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.