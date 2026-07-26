Gobierno analiza cómo enfrentar alza de bencinas

El gobierno del Presidente José Antonio Kast analiza cómo enfrentar el alza en el precio de las bencinas, en medio del fuerte repunte del precio internacional del petróleo, informó emol.

Esta semana el barril de petróleo superó los US$100 en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y de nuevos daños a refinerías.

En ese contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abrió la puerta a una eventual intervención del Gobierno para amortiguar el impacto.

“Vamos a tener que estudiar la situación”, sostuvo, y recordó además que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) “sigue funcionando” y que cuenta con herramientas para realizar ajustes.

Alza de precio

Las estimaciones van desde alzas cercanas a $30 por litro hasta incrementos que podrían superar los $100 si el conflicto internacional continúa intensificándose.

Fuentes de Gobierno reconocieron que el próximo ajuste al Mepco probablemente incorpore un componente variable negativo, mecanismo mediante el cual el sistema absorbe parte del aumento internacional y posterga su traspaso a los consumidores, aunque aseguraron que igualmente habrían alzas de precios.

También sostuvieron que hoy existe un mayor margen fiscal que hace algunos meses, aunque advierten que sigue siendo limitado y que el costo dependerá de la intensidad de la intervención y de cómo evolucionen los mercados antes del cierre del período de cálculo.

Cálculos del alza

Los especialistas difieren en la magnitud del alza. La economista, académica e investigadora facultad de economía gobierno y negocios de la Universidad San Sebastián (USS), Michelle Labbé, estimó que, con los parámetros actuales, el incremento será mayor a a $100 el litro.

Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, consideró que el aumento inicialmente proyectado en torno a $30 podría escalar hasta unos $50 o incluso más si continúan subiendo tanto el petróleo como el dólar.

Juan Ortiz, economista sénior del OCEC-UDP y Víctor Silva, académico de la Universidad de Santiago. El economista del OCEC-UDP proyectó un incremento cercano a $33 por litro para las gasolinas y de unos $27 para el diésel, precisamente gracias al efecto amortiguador del Mepco.

Costos fiscales

En cuanto al impacto sobre las finanzas públicas, Labbé calculó que contener completamente el incremento podría significar “más de US$100 millones semanales”, recursos que, a su juicio, deberían destinarse a la reconstrucción tras los temporales.

Smith recordó que cuando el Mepco operó con toda su capacidad Hacienda estimó un costo cercano a US$140 millones por semana, por lo que congelar los precios durante un mes podría superar los US$500 millones.

Silva entregó una estimación más moderada y calculó que neutralizar completamente un alza acumulada cercana a $125 por litro tendría un costo de entre US$100 millones y US$120 millones durante el próximo mes y medio.