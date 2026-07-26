Se modifica cobertura de Alerta Amarilla para comunas de San Clemente, Talca y Pelarco por crecida

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) modificó este domingo la cobertura de Alerta Amarilla para comunas de San Clemente, Talca y Pelarco por crecida.

De acuerdo con la información proporcionada por Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica Río Lircay en Puente Rastras, ubicada en camino a Corralones del sector Bajos de Lircay, mantiene un incremento en su caudal, y permanece con valores de umbral amarillo, con amenaza en la ribera norte del río en el sector Gomeros Sur de la comuna de Pelarco.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, la Dirección Regional del SENAPRED modifica la cobertura de la Alerta Amarilla por crecida para las comunas de San Clemente, Talca y Pelarco, que se encuentra vigente desde el 25 de julio y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Con la modificación de esta Alerta Amarilla, se mantendrán alistados escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente.