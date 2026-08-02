Cancillería arriba a Caracas para restablecer asistencia consular y servicios a chilenos

El Gobierno dio un nuevo paso en el proceso de acercamiento con Venezuela, luego de que el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, arribara a Caracas para iniciar las gestiones destinadas a reactivar la atención consular chilena, suspendida desde hace dos años.

La visita se enmarca en la hoja de ruta anunciada la semana pasada por el Presidente José Antonio Kast y el canciller Francisco Pérez Mackenna, mediante la cual ambos países acordaron avanzar hacia una normalización progresiva de sus relaciones bilaterales, comenzando por el restablecimiento de los servicios consulares.

Durante su permanencia en la capital venezolana, Núñez encabezará la revisión de los aspectos administrativos y operativos necesarios para reabrir la atención al público, además de sostener reuniones con autoridades venezolanas como parte del proceso de reanudación de los vínculos consulares.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la reapertura permitirá retomar trámites esenciales para la comunidad chilena residente en Venezuela, entre ellos la emisión de documentos de identidad y pasaportes, la legalización de certificados y títulos, así como la entrega de asistencia en casos de emergencia.

La medida busca beneficiar a cerca de 25 mil chilenos que viven en territorio venezolano y constituye la primera etapa de un proceso que, según ambas administraciones, apunta a restablecer plenamente las relaciones entre Santiago y Caracas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, afirmó que “contar con asistencia consular lo antes posible en Caracas es una prioridad para la Cancillería y el primer paso para continuar acercándonos a un país con el que hemos tenido históricas relaciones”.

El canciller agregó que “se abre una oportunidad para ir en ayuda de los ciudadanos que requieren los servicios del Estado, a través de los consulados, y marca el inicio de una nueva etapa hacia el restablecimiento pleno de las relaciones bilaterales”.