Exsubsecretario Rodríguez apunta a contaminación de muestra: “Es perfectamente plausible”

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, aseguró que un nuevo examen capilar realizado en el laboratorio de la Pontificia Universidad Católica, y enviado para análisis a Estados Unidos, arrojó resultado negativo para consumo de drogas, reforzando su tesis de que el test positivo que motivó su salida del Gobierno en junio correspondería a un error.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, Rodríguez sostuvo que ha enfrentado “días muy difíciles”. “La verdad, yo estoy viviendo una pesadilla, pero tengo la verdad de mi lado, y yo estoy seguro de que la verdad siempre termina prevaleciendo”, agregó.

El exsubsecretario explicó que, tras el resultado positivo, decidió practicarse cuatro nuevos exámenes: uno de orina y tres de pelo. Hasta ahora, afirmó, el examen de orina y uno de los análisis capilares resultaron negativos, mientras permanece a la espera de otros dos informes.

Eventual contaminación

Rodríguez relató que el resultado positivo de junio le fue comunicado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez y que el Gobierno nunca le exigió realizar la contramuestra, afirmando que esta permanece sin ser analizada, luego de solicitar que fuera revisada por un laboratorio distinto al que efectuó el examen original.

“Si hay dos procedimientos, yo debiese tener dos informes, informes que no tengo. Hasta el minuto, lo que yo tengo es narrativa”, explicó.

El exsubsecretario aseguró que solicitó información sobre la cadena de custodia y un informe cuantitativo de la sustancia detectada, antecedentes que no le habrían sido entregados, por lo que planteó que una eventual contaminación es “una sospecha perfectamente plausible”.

El exsubsecretario aseguró que su principal objetivo es recuperar su reputación. “Hoy día mi energía está puesta en reivindicar mi nombre, en defender mi honra, mi reputación, mi historia. Mi energía no está puesta necesariamente en cuál es mi futuro”.

Rodríguez también agradeció el respaldo recibido desde el Ejecutivo, particularmente del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y afirmó que mantiene contacto con integrantes del Gobierno, aunque confirmó que no ha vuelto a conversar con el Presidente de la República.