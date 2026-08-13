La Semana Política: el debate por la mediatización de la agenda de seguridad del gobierno

En un nuevo programa de La Semana Política, la máster en Políticas Sociales, Isidora Alcalde, y el investigador del Instituto Libertad, César Miranda, analizaron el despliegue de la denominada “Operación Cancerbero” y la transmisión en vivo por parte del gobierno del traslado masivo de reos de alta peligrosidad desde Santiago hasta la nueva cárcel de Talca.

Al respecto, Alcalde criticó “el nivel de espectáculo” como un problema de la política chilena. “Esto demuestra una forma de querer hacer política que para mi gusto es muy poco efectiva, es más show que realmente algo efectivo. Para todos está clarísimo de que la seguridad es un problema que tenemos que abordar, pero tenemos que abordarlo con inteligencia, no con show mediático”, dijo.

En esa línea, enfatizó en la necesidad de mantener rigurosidad al momento de abordar las políticas de seguridad. “Relaciono este show muy a lo Bukele, con las iniciativas de reformas constitucionales que se quieren llevar a cabo en el Congreso. Existe un problema estructural, porque no estamos invirtiendo en fortalecer municipalidades para enfrentar los temas de seguridad, para fortalecer los puertos y las fronteras, sino que estamos queriendo solucionarlo de manera muy simple. Hoy día tenemos que seguir la ruta del dinero y creo que ahí es desde donde realmente tenemos que enfrentar esta crisis”, añadió.

Por otro lado, Miranda calificó como “fundamental” el hecho de “instalar una narrativa a través de lo mediático para poder lograr el grado necesario de legitimidad popular e impulsar tus reformas”. Lo que -a su juicio- es particularmente relevante “cuando dice relación con uno de los elementos más importantes de las propuestas gubernamentales, que es la seguridad”

“Entonces, claro, se hizo todo este aparataje mediático, pero la intención aquí es súper clara: construir la narrativa que permita señalar que aquí hay un cambio de mano en términos de seguridad. Instalar que hay un Gobierno efectivamente preocupado por la seguridad. Y si el gobierno logra controlar la agenda mediática, se va a anotar otro otro triunfo más”, agregó Miranda.