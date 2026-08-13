Kast da por cerrado impasse entre Quiroz y Alvarado: “Todo absolutamente aclarado”

El Presidente José Antonio Kast dio por superada la controversia entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, por el requerimiento del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC).

De acuerdo con BioBioChile, la acción presentada busca impugnar el artículo 31 de la Ley Miscelánea. Aunque el escrito fue firmado por Kast y cinco ministros, Alvarado reconoció en un punto de prensa este martes que desconocía su presentación.

El jefe de gabinete expresó su molestia y dijo que debía reiterar a sus pares su número de teléfono. El aludido ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió que no le correspondía informar individualmente a cada autoridad y calificó el episodio como incidental.

Kast sostuvo que el asunto quedó aclarado y que ahora el Gobierno espera el pronunciamiento del TC. La Moneda afirmó que se trató de un hecho aislado y descartó una falta de liderazgo presidencial.