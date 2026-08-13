Publicidad
Kast da por cerrado impasse entre Quiroz y Alvarado: “Todo absolutamente aclarado” PAÍS

Kast da por cerrado impasse entre Quiroz y Alvarado: “Todo absolutamente aclarado”

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Mandatario intentó dar por superada la controversia abierta luego de que Alvarado reconociera que desconocía el requerimiento del Gobierno ante el Tribunal Constitucional y que el ministro Quiroz señalara que no le correspondía informar individualmente a cada autoridad.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Presidente José Antonio Kast dio por superado el impasse entre Jorge Quiroz y Claudio Alvarado por el requerimiento ante el TC. La controversia surgió luego de que el jefe de gabinete reconociera que desconocía la presentación del Ejecutivo.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

El Presidente José Antonio Kast dio por superada la controversia entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, por el requerimiento del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC).

De acuerdo con BioBioChile, la acción presentada busca impugnar el artículo 31 de la Ley Miscelánea. Aunque el escrito fue firmado por Kast y cinco ministros, Alvarado reconoció en un punto de prensa este martes que desconocía su presentación.

El jefe de gabinete expresó su molestia y dijo que debía reiterar a sus pares su número de teléfono. El aludido ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió que no le correspondía informar individualmente a cada autoridad y calificó el episodio como incidental.

Kast sostuvo que el asunto quedó aclarado y que ahora el Gobierno espera el pronunciamiento del TC. La Moneda afirmó que se trató de un hecho aislado y descartó una falta de liderazgo presidencial.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad