Diputada Gael Yeomans se impone a Constanza Martínez en elecciones internas del Frente Amplio

La diputada Gael Yeomans se impuso en las elecciones internas del Frente Amplio (FA), superando al sector liderado por la actual timonel, Constanza Martínez. La parlamentaria asumirá la presidencia del partido durante los próximos dos años.

Los resultados preliminares de la votación para directiva nacional, instalaron en el primer lugar a la lista “Unidad para Avanzar” con 5.667 votos, lo que representa el 54,71% de los sufragios emitidos. Por su parte, la opción “Frente Amplio para Chile” consiguió 4.353 preferencias, correspondientes al 42,03%.

El proceso contó con la participación de 10.358 personas, cifra equivalente al 18,45% del padrón habilitado. Además de 291 votos blancos (2,81%) y 47 nulos (0,45%).

Cabe mencionar, que el resultado debe ser ratificado por el Tribunal Supremo de la colectividad, lo que habilitará a Yeomans para asumir la conducción del partido del expresidente Gabriel Boric. Debido al sistema integrado de elecciones, Constanza Martínez asumirá como secretaria general de la nueva directiva.

“Mil gracias a todas la compañeras y compañeros que participaron en este proceso y por la confianza en nuestro proyecto. Desde ya vamos a seguir construyendo un Frente Amplio que esté presente en todos los frentes , articulando a toda la oposición para frenar los retrocesos del Gobierno de Kast”, declaró la parlamentaria tras conocerse los resultados al interior del partido.

Asimismo, Constanza Martínez reconoció su derrota a través de X. “Un saludo fraterno a la diputada Gael Yeomans, quien asumirá la presidencia del Frente Amplio. Seguiremos trabajando construyendo el Frente Amplio junto a todas y todos quienes integrarán la nueva Dirección Nacional”.



“El Frente Amplio es un partido vivo, que debate y decide su propio rumbo. Mi sincero agradecimiento a la militancia que participó activamente y validó este proceso democrático”, agregó.

