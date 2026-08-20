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¿Se acerca a Chile? Terremoto de magnitud 7,2 se registró en el sur de Perú MUNDO

¿Se acerca a Chile? Terremoto de magnitud 7,2 se registró en el sur de Perú

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EFE
Por : EFE Agencia de noticias en español
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Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió la región peruana de Ayacucho, con epicentro 35 kilómetros al norte de Coracora y a 108 kilómetros de profundidad. Las autoridades evalúan eventuales daños y descartaron, por ahora, riesgo de tsunami.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El sismo de magnitud 7,2 se registró a las 13:00 horas de este jueves y también fue percibido levemente en Lima. Aunque inicialmente no se informaron daños personales o materiales, medios locales reportaron desprendimientos de rocas y afectaciones en viviendas de Ayacucho. El jefe del Instituto Geofísico de Perú señaló que “por ahora no ha ocurrido nada crítico” y que continúa la evaluación.
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Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió este jueves la región andina de Ayacucho, en el sur peruano informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP) al detallar que el epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, sin que hasta el momento se informe si causó daños personales o materiales.

El IGP señaló que el movimiento telúrico se registró a las 13:00 horas (18:00 GMT) de este jueves y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

El sismo alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora, una ciudad ubicada a unos 650 kilómetros al sur de Lima, donde también se percibió el movimiento, aunque de forma leve.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COEN) confirmó la información sobre las características del sismo, pero no ofreció aún detalles sobre posibles daños, aunque medios locales reportaron desprendimientos de rocas y algunos daños en viviendas en Ayacucho.

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Al respecto, el jefe del IGP, Hernando Tavera, dijo que “por ahora no ha ocurrido nada crítico” pero continúan con la evaluación de la situación generada. Las autoridades descartan, por ahora, posibilidad de tsunami.

Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial.

En julio pasado la región de Junín, vecina de Lima, sufrió una serie de temblores de una magnitud máxima de 5,4, que provocaron la muerte de cinco personas, cientos de damnificados y la destrucción de decenas de viviendas.

El último terremoto devastador en el país se registró en 2007 en la región sureña de Ica, donde un sismo de magnitud 7.9 causó la muerte de unas 500 personas y millonarias pérdidas materiales.

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