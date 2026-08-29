Cientos protestan frente a la casa de Peter Thiel en Buenos Aires pidiendo su desalojo

Cientos de personas se movilizaron este sábado en Buenos Aires hasta las inmediaciones de la residencia del empresario tecnológico estadounidense Peter Thiel, en Barrio Parque, uno de los sectores más exclusivos de la capital argentina, para reclamar su “desalojo” y rechazar el denominado “Súper RIGI”, el régimen de incentivo a las grandes inversiones que otorga beneficios a empresas.

Bajo las consignas “Desalojo express a Peter Thiel”, “No al Súper RIGI” y “Los territorios y el agua no se venden”, los manifestantes protestaron frente a la casa del magnate con megáfonos, carteles y pancartas en las que se leían mensajes como “Adiós al Súper RIGI” y “Fuera Peter”.

Algunos participantes utilizaron máscaras y disfraces y portaron carteles que decían “Los buitres a Silicon Valley, la biodiversidad se queda acá”.

El Súper RIGI, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y espera a ser tratado en el Senado, busca ampliar el régimen original exigiendo una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, apuntando explícitamente a las “industrias del futuro” como la infraestructura digital y los megacentros de datos.

La protesta fue convocada por la Coordinación Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, que se presenta en sus redes sociales como una coordinadora integrada por organizaciones, movimientos, personas autoconvocadas y partidos políticos contrarios a la profundización del extractivismo.

La movilización se produjo dos días después de la publicación de una investigación de la revista Anfibia, realizada por los periodistas Juan Luis González y Giselle Leclercq, con apoyo de Reporteros Sin Fronteras, que reconstruyó el interés de Thiel por Argentina durante la última década.

Según la investigación, Palantir, cofundada por Thiel, intentó en 2017 acceder a la digitalización de los archivos secretos de la causa por el atentado contra la AMIA en Buenos Aires, ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

Palantir registró además su marca en Argentina en 2022 para ofrecer, entre otros servicios, software de inteligencia artificial y análisis de datos destinados a organismos gubernamentales e institucionales.

La llegada del empresario también fue cuestionada este viernes en el Parlamento argentino, donde un grupo de diputados realizó una audiencia titulada “¿A qué viene Peter Thiel a la Argentina?”, junto a especialistas en inteligencia artificial y periodistas de investigación.

El encuentro fue convocado por el diputado opositor Juan Marino, con el objetivo de analizar las implicancias económicas, ambientales, tecnológicas y políticas de la presencia de Thiel, quien fue recibido en la Casa Rosada por altos funcionarios del Gobierno y por el presidente Javier Milei.

Durante la audiencia, los expositores analizaron las posibles inversiones del empresario, el desarrollo de grandes centros de datos, el uso de recursos naturales y sus vínculos con empresarios y sectores del Gobierno.

La investigación de Anfibia, no obstante, señala que no existe una respuesta definitiva sobre las intenciones de Thiel en Argentina, aunque documenta un interés sostenido en el país y una red de intermediarios, empresas y contactos políticos.