Comunidad Palestina emplaza a Presidente Kast y acusa estigmatización tras dichos de Zaliasnik

La Comunidad Palestina de Chile emplazó al Presidente José Antonio Kast por las declaraciones del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, y acusó al diplomático de promover una “estigmatización colectiva” contra los chilenos de origen palestino.

La organización manifestó en una carta dirigida al Mandatario su “profunda preocupación” por las afirmaciones del embajador y cuestionó que un representante del Estado se refiera en esos términos a una comunidad chilena ante una audiencia extranjera.

“Chile no es simplemente el país que acogió a nuestros antepasados: es nuestro país. Somos chilenos”, sostuvo la entidad, que calificó como “grave” que un representante estatal instale “una narrativa de sospecha respecto de una parte de sus propios compatriotas”.

La controversia surgió luego de que Zaliasnik participara en el programa Defending Israel, donde puso en duda las cifras atribuidas a la comunidad palestina en Chile y destacó su presencia en los medios de comunicación y el Congreso.

Cuestionamientos al rol del embajador

Para la organización, las declaraciones proyectaron una imagen de la comunidad como “numerosa, organizada, influyente y potencialmente peligrosa”, lo que constituiría una estigmatización “profundamente discriminatoria y peligrosa”.

También objetó que el diplomático afirmara que los antepasados de la colectividad eran originalmente “árabes” y que posteriormente comenzaron a identificarse como palestinos.

“Cuando un embajador chileno habla en ejercicio de esa investidura, su ‘nosotros’ institucional no puede ser una comunidad particular frente a otra. Su ‘nosotros’ debe ser Chile”, afirmó la entidad.

La organización aseguró, además, que condena “de manera absoluta y sin ambigüedad” cualquier expresión antisemita, pero sostuvo que cuestionar las políticas del Gobierno israelí, los asentamientos o el sionismo “no constituye, por sí mismo, antisemitismo”.

Emplazamiento al Presidente

La comunidad afirmó que no exige al Ejecutivo compartir su posición sobre Palestina ni sus opiniones respecto de Israel. “Pedimos algo mucho más básico: que se nos trate como chilenos y que el Estado de Chile nos proteja como tales”, indicó.

Finalmente, emplazó directamente al Presidente: “¿Debemos entender que ésta será la forma en que su Gobierno se relacionará durante los próximos años con los chilenos de origen palestino? Esperamos sinceramente que la respuesta sea no”.

El pronunciamiento se conoció después de que Zaliasnik lamentara públicamente haber utilizado expresiones que pudieran resultar ofensivas y asegurara que nunca tuvo la intención de afectar a la comunidad.