Tres detenidos en causa por crimen de carabinero en Renca: buscan a otros tres

Carabineros detuvo a tres personas vinculadas con la investigación por el crimen del cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez, de 32 años, ocurrido durante una encerrona en Renca. Otros tres imputados permanecen prófugos y son buscados por la policía.

Las diligencias incluyeron el allanamiento de seis domicilios, la revisión de un automóvil incendiado en Quilicura y la recuperación de un proyectil calibre 9 milímetros.

Las pericias permitieron establecer que el arma utilizada fue una pistola SIG Sauer calibre 9 mm, robada en Buin en 2015. El armamento fue incautado durante los operativos junto con 23 cartuchos de igual calibre, 12 municiones de escopeta y dos teléfonos celulares.

Transacción acordada por Marketplace

La investigación del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y unidades especializadas de Carabineros determinó que Ortiz llegó hasta el sector de calle 21 de Mayo para concretar una transacción de artículos electrónicos acordada mediante Marketplace.

Los equipos investigadores solicitaron antecedentes a Meta y revisaron cámaras de seguridad para reconstruir la ruta del funcionario. El carabinero había salido desde el Centro de Perfeccionamiento de Carabineros, en Cerrillos, y llegó al lugar poco antes de las 19:00 horas, donde recibió un disparo en el rostro.

El vehículo utilizado por los atacantes, un Chevrolet Groove con encargo por robo desde abril, fue posteriormente incendiado en Quilicura.

Tres imputados detenidos

Entre los detenidos se encuentra un hombre de 34 años que reconoció haber trasladado el automóvil hasta Quilicura, aunque sostuvo que actuó por solicitud de otro participante. También fue arrestado un hombre de 31 años y una mujer de 24 años, en cuyo poder fue encontrada la pistola investigada.

Los tres pasarán este domingo a control de detención y formalización. La policía mantiene la búsqueda de otros tres imputados, dos de ellos identificados con los apodos de “Demmis” y “Chure”.

Durante los operativos también fueron detenidas otras dos personas por tenencia ilegal de municiones y una orden vigente por tráfico de drogas. De acuerdo con los antecedentes publicados, ninguna estaría vinculada con el crimen del funcionario policial.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.