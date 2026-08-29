Kiev sufre duro ataque ruso que deja al menos 37 muertos

Al menos 37 personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque ruso con drones durante la noche del viernes contra un depósito situado en Bucha, en las cercanías de Kiev, que causó un enorme incendio y explosiones, indicaron este sábado las autoridades ucranianas (29.08.2026).

“Lamentablemente, el número de víctimas en el distrito de Bucha se eleva ahora a 37”, indicó en Telegram el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko, elevando en diez víctimas el balance anterior.

En tanto, continúan las labores de búsqueda y rescate y de extinción de los incendios y se están inspeccionando los edificios y los terrenos adyacentes al almacén, donde tras el ataque se produjo una explosión. De momento se tiene constancia de unos cincuenta edificios de viviendas que han sufrido daños de diversas gravedad, añadió.

Según Defensa de Ucrania, en Kiev y la región aledaña fue alcanzado el centro de transporte y logística FIM Service, ubicado en la localidad de Chaika, “cuyos almacenes contenían componentes de misiles de crucero de largo alcance Flamingo”.

Odesa entre las regiones atacadas

Además de ataque contra la capital ucraniana, Rusia lanzó durante la madrugada de este sábado un ataque combinado de misiles de largo alcance y drones contra centros logísticos en instalaciones portuarias en la sureña región de Odesa, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

“Anoche y durante toda la noche del 29 de agosto, las Fuerzas Armadas rusas continuaron lanzando ataques combinados contra centros logísticos e instalaciones portuarias en Ucrania que abastecen a las Fuerzas Armadas ucranianas”, señaló el mando castrense ruso en Telegram.

Dentro de los objetivos rusos fue atacado un centro logístico en Kalínivka, con “una terminal aduanera encargada de la distribución de suministros militares procedentes de Occidente”. También fue destruido un arsenal de Fire Point ubicado en la localidad de Milaya que almacenaba “componentes y propulsores para drones de largo alcance FP-1 y FP-2”.

En la región de Odesa fue atacado un atracadero con petroleros y terminales de descarga de combustible y lubricantes ubicados en el puerto de Izmail. Por último, “en el puerto de Mikoláiv fueron afectadas una terminal de transbordo marítimo, centros logísticos utilizados para la descarga y el almacenamiento de cargamentos militares, 18 almacenes militares y tres depósitos de combustible y lubricantes destinados a las Fuerzas Armadas de Ucrania”.