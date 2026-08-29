Exalcalde Miguel Ángel Aguilera ingresa a cárcel por lavado de activos

EL 15° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó el ingreso al Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur de Miguel Ángel Aguilera Sanhueza, exalcalde de San Ramón condenado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, para que cumpla de manera efectiva un saldo de 24 días de una pena privativa de libertad, informó el diario La Tercera.

El juzgado emitió una orden de ingreso para Aguilera en calidad de rematado, por lo que el exjefe comunal fue ingresado al recinto penitenciario el pasado jueves, según Gendarmería.

Es así que la medida se adoptó tras la resolución emitida el 25 de agosto de 2026, luego de que el tribunal acogiera un recurso de reposición presentado por la defensa de Aguilera relativo a su ingreso.

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La resolución también tuvo en consideración que la defensa interpuso un recurso de apelación con efecto devolutivo, lo que implica que la impugnación continúa siendo tramitada por el tribunal superior, pero no suspende el cumplimiento de la resolución recurrida.

Fue a principios de agosto que el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al exalcalde de San Ramón por los delitos de incremento patrimonial relevante e injustificado y lavado de activos.

De acuerdo con el fallo unánime, Aguilera deberá pagar una multa de $246.918.500, equivalente al patrimonio cuyo origen no logró justificar, y una multa adicional de 200 UTM por el delito de lavado de activos.

Asimismo, el exmilitante socialista recibió cuatro años de reclusión bajo libertad vigilada y quedó inhabilitado por cinco años para desempeñar funciones públicas.

El tribunal estableció que entre 2013 y 2017 el exedil incrementó su patrimonio mediante ingresos injustificados depositados en sus cuentas bancarias por un monto cercano a los $247 millones, recursos que excedían ampliamente las remuneraciones que percibía como alcalde.

Con todo, el tribunal concluyó que “los delitos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y lavado de activos no se presentan como conductas aisladas, sino como partes de un mismo entramado delictivo”, lee el fallo.

“El acusado, abusando de su investidura pública, recibió pagos ilegales, incrementó injustificadamente su patrimonio y adoptó mecanismos para ocultar la trazabilidad del dinero, lo que permite atribuirle una participación dolosa y consciente como autor de los tres ilícitos”, zanjó el tribunal.