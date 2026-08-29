Presidenta de Perú pide poderes para luchar contra el crimen

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, solicitó este viernes al Congreso facultades para legislar contra el crimen organizado y enfrentar la ola de inseguridad en Lima y otras ciudades.

Con 34 millones de habitantes, Perú atraviesa por su peor crisis de seguridad desde el fin del conflicto armado interno (1980-2000).

Los homicidios en el país pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3.200 a 26.500.

En el poder desde hace un mes, Fujimori elevó al Legislativo un pedido de urgencia para decretar normas que le permitan combatir a las redes del crimen.

Una de las primeras medidas planteadas en el proyecto es la designación de “organizaciones criminales como organizaciones terroristas”, según el pedido enviado al Congreso.

“Los delincuentes desafían al Estado porque buscan donde no hay militares y policías para disparar. La ciudadanía va a ver respuestas concretas para eso vamos a necesitar las facultades”, dijo el primer ministro Luis Galarreta al canal N de televisión.

Decretos por 120 días

El pedido tendrá que pasar por la Cámara de Diputados y el Senado peruano. Si ambas cámaras aprueban la iniciativa, el gobierno podrá emitir decretos legislativos por 120 días.

Además de enfrentar la inseguridad, Fujimori espera expedir normas para encarar el fenómeno climático de El Niño, que los expertos anticipan podría ser el más intenso registrado con lluvias y calores extremos.

Fujimori asumió el poder el 28 de julio. La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) prometió durante la campaña que enfrentaría a la delincuencia con puño de hierro, como su fallecido padre condenado por violaciones de derechos humanos.

En su discurso de investidura, la mandataria anunció que los militares liderarán la lucha contra el crimen para recuperar el control interno en zonas donde actúan extorsionadores, narcotráficantes, entre otras bandas.