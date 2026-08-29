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Realizan “funa” en Alemania a ex líder de Colonia Dignidad PAÍS Crédito: MFH Bochum

Realizan “funa” en Alemania a ex líder de Colonia Dignidad

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Fue en víspera del 30 de agosto, Día Internacional contra la Desaparición Forzada. En Chile Hartmut Hopp fue condenado por complicidad en abusos y violaciones de menores.

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Por quinta vez desde 2008, este sábado se llevó a cabo nuevamente una “funa” en la ciudad alemana de Krefeld, frente a la casa del médico de Colonia Dignidad, Hartmut Hopp.

La fecha se escogió por el día 30 de agosto, Día Internacional contra la Desaparición Forzada. Junto a familiares de víctimas residentes en Alemania se denunció la impunidad de criminales de Colonia Dignidad como Hartmut Hopp.

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Nunca un tribunal alemán ha dictado acusación contra un potencial criminal de Colonia Dignidad y todas las investigaciones en fiscalía han sido sobreseidas.

La policía local alemana informa a Hartmut Hopp, ex mano derecha de Paul Schäfer, sobre la protesta frente a su departamento. Estas son una de las pocas fotos recientes que existen del prófugo de la justicia chilena. Crédito: MFH Bochum

Incluso la justicia alemana en 2018 rechazó ejecutar la condena firme de la Corte Suprema chilena contra Hopp por complicidad en abusos y violaciones a 26 niños, a cinco años y un día.

Esta nueva “funa”, como las anteriores, denunció la impunidad y la inacción de la justicia alemana y apoyó la propuesta por transformar a la ex Colonia en un Sitio de Memoria.

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