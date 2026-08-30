Nuevo estado de excepción constitucional registra un rechazo del 49%, según Encuesta Criteria

La Encuesta Criteria reveló este domingo que el Presidente José Antonio Kast tiene un 33% de aprobación, mientras la desaprobación alcanza un 55%, informó radio Biobio.

En cuanto a temas de contingencia, un 42% cree que el Gobierno no tiene un plan claro de seguridad y está improvisando. Un 30% cree que “tiene algunas ideas, pero no un plan claro” y el 19% que sí lo tiene.

Un nuevo estado de excepción constitucional registra un rechazo del 49% y un apoyo del 40%. Contrario a ello, un 53% apoya realizar cambios en la Constitución para reforzar las medidas de seguridad, frente a 36% que no está de acuerdo con ello.

Para finalizar, un 74% cree que se debe priorizar castigo por sobre reinsersión en casos de crimen organizado o terrorismo.

Relacionado a lo mismo, un 51% considera necesario garantizarles el acceso a la salud, mientras un 49% cree que la gravedad del delito justifica revocar dicho beneficio.