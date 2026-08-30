Pedagogía de Redes Sociales

Señor Director:

Las redes sociales han abierto interesantes posibilidades para compartir experiencias educativas, visibilizar buenas prácticas y acercar la innovación pedagógica. Muchas nacen de un interés genuino por responder a nuevas necesidades de aprendizaje e integrar tecnologías de manera pertinente en el aula. Sin embargo, también comienza a instalarse una práctica que merece reflexión: clases, actividades, recursos tecnológicos y reacciones de los estudiantes son exhibidos en redes sociales de modo cada vez más frecuente. La pregunta parece haber evolucionado de cuánto están aprendiendo los estudiantes, a qué tan atractiva resultará la experiencia al ser publicada. El problema no está en compartir, sino en que la innovación pedagógica se transforme en una vitrina de validación profesional, donde el recurso, la estrategia o la tecnología adquieren mayor protagonismo que el aprendizaje.

Una buena clase no siempre es espectacular, fotografiable o viral. Muchas veces ocurre silenciosamente, en una pregunta bien formulada, una explicación que permite comprender o un estudiante que logra aquello que antes no podía. La pedagogía puede compartirse en redes sociales. Lo que no debe ocurrir es que terminemos enseñando para ellas.

Francisco Silva-Díaz

Director del Magíster en Innovación y Tecnología Educativa

Universidad Autónoma de Chile