A cuatro años del Rechazo: La derecha se reúne para conmemorar triunfo en plebiscito

Con entrega de reconocimiento a quienes participaron en el plebiscito constitucional de 2022, respaldando el triunfo del Rechazo, diversas figuras de la derecha realizaron una conmemoración este viernes en Santiago, buscando destacar su labor durante el proceso constitucional.

En la actividad, denominada “4 años del Rechazo: una historia que contar, un futuro que construir”, impulsada por el diputado Jorge Alessandri, participaron también de manera remota por encontrarse en el extranjero, Marcela Cubillos, y el exsenador Francisco Chahuán, quienes enviaron videos con saludos, a los que se sumó un registro del empresario Juan Sutil.

El ministro de Seguridad Pública y exintegrante de la Convención, Martín Arrau, subrayó que “ciertos sectores tenemos que aprender a no quedarnos callados, a tener buenas ideas y estar en la cancha”. Arrau añadió que la experiencia “le costó mucho a Chile en división, mucho a Chile en incertidumbre, en inversión, en empleo, en inseguridad y que creo que debemos dejar atrás, pero con la lección aprendida, así que estas reuniones son muy importantes además para reencontrarse con gente que no veo hace bastante tiempo”, acotó.

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri explicó que la instancia pretendía “recordarle a las personas qué se jugaba Chile ese 4 de septiembre del 2022, qué proponía ese proyecto constitucional que movilizó a tantos millones de personas a votar y que además el 62% optó por rechazar”.

Alessandri insistió en la necesidad de que los jóvenes comprendan lo que estaba en juego, aludiendo a episodios como el de un señor llamado (Rodrigo) Vade, un dinosaurio azul que votaba o alguien que votaba desde la ducha, y a propuestas de fondo “sacar a carabineros de la Constitución, 14 sistemas de justicia, eliminar el Senado. Son caminos que otros países de América Latina han seguido y sus pueblos han sufrido muchísimo. Los ejemplos están a la vista”.

Entre los concurrentes, según rescató La Tercera, figuraron también María José Hoffmann y Pablo Longueira, de la UDI, junto al actual presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez; el exdiputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser; la diputada RN Ximena Ossandón; y el exministro de Justicia y exmilitante del Partido Radical Carlos Maldonado. Asimismo participaron parlamentarios, dirigentes políticos, autoridades de gobierno y presidentes de partidos.

La convocatoria fue impulsada, además de Alessandri, por el senador Luciano Cruz-Coke (Evopoli); los diputados José Antonio Kast (REP), Francisco Orrego (RN) y Hans Marowski (PNL); el exministro Rodrigo Álvarez y el abogado Gabriel Alemparte. La actividad fue conducida por Bárbara Rebolledo y se realizó en el restaurante La Posada del Presidente, en el centro de Santiago, a escasos minutos del Congreso Nacional.