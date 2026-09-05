Ceremonia de la Gran Logia: Kast reivindica diálogo político y recuerda a Camilo Escalona

La necesidad de preservar el diálogo y cuidar las instituciones, pese a las diferencias políticas e ideológicas, fue uno de los principales énfasis del Presidente José Antonio Kast durante su intervención en la ceremonia Fraternitas de la República 2026, organizada por la Gran Logia de Chile.

En la actividad, el Mandatario también abordó la educación como una causa común y como una herramienta para enfrentar las desigualdades. Según planteó, esta debe comenzar por aprendizajes fundamentales como la lectura, la escritura y las matemáticas, con especial atención en la primera infancia.

“Ese piso común es la educación que nos da libertad”, afirmó Kast, quien sostuvo que las diferencias entre las personas no impiden que exista una base compartida sobre la cual construir un proyecto de país.

El Presidente también llamó a poner atención en la relación entre derechos y deberes, advirtiendo que con frecuencia el debate se concentra en los primeros y deja en segundo plano los segundos.

Otro de los ejes de su discurso fue el respeto por la institucionalidad, especialmente ante la presencia de representantes de los distintos poderes del Estado. “Si hay algo en lo cual nos tenemos que esforzar, es cuidar la institucionalidad”, afirmó.

Kast utilizó además la idea de fraternidad para destacar que las diferencias forman parte de la convivencia nacional y que no es necesario compartir las mismas ideas para reconocerse como parte de una comunidad, pese “a ser muy distintos”, señaló durante su intervención.

“Un hombre valiente”

En ese contexto, el Mandatario recordó al expresidente del Senado y dirigente del Partido Socialista Camilo Escalona, quien falleció la noche del viernes a los 71 años. Kast destacó que, pese a sus diferencias políticas, compartió con él durante su etapa como diputado.

“Un hombre valiente, un hombre de palabra, con el cual claramente no compartíamos nuestra visión en varios temas (…), pero me tocó compartir con él como diputado, y reconozco su valentía y el valor de la palabra empeñada”.

Kast sostuvo que las personas pueden mantener distintas creencias, ideas políticas, aficiones y visiones filosóficas, pero que comparten una patria, una historia y un futuro.

Al finalizar, el Presidente valoró precisamente que la ceremonia permitiera reunir distintas posiciones en un espacio de respeto y conversación. “Siempre más allá de nuestras diferencias legítimas y políticas, he encontrado aquí un lugar de respeto, un lugar donde se puede conversar, y un lugar donde se puede soñar en ese Chile que todos queremos, en una patria y en una república”, concluyó.