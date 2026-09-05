Putin suspende por tres días ataques a Kiev en medio visita de enviados de Trump

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó suspender durante tres días los ataques contra Kiev, situación que coincide con la visita a Moscú y la capital ucraniana de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes buscan reactivar las negociaciones para poner fin a la guerra.

La decisión fue informada por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, horas después de que Moscú descartara la existencia de una moratoria acordada con Ucrania para detener los bombardeos durante las conversaciones.

“El presidente ruso, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Vladímir Putin, ordenó a partir de la medianoche de hoy y durante tres días no lanzar ataques contra Kiev. Esto está relacionado con los preparativos de los contactos de los enviados estadounidenses en Kiev”, informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov también confirmó que Ucrania comunicó a Moscú la decisión del presidente Volodímir Zelenski de suspender sus ataques contra territorio ruso mientras los negociadores estadounidenses permanezcan en la zona. La medida se produce luego de que Estados Unidos exigiera garantías de seguridad a ambos países para la visita.

La ofensiva diplomática, sin embargo, comenzó en medio de una nueva jornada de ataques rusos contra distintas regiones de Ucrania, que dejó al menos cuatro muertos y cinco heridos.

El jefe de la Administración Militar de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, informó que las víctimas se registraron durante los ataques ocurridos en esa región, donde Rusia aseguró haber atacado dos fábricas metalúrgicas que considera relevantes para el abastecimiento del Ejército ucraniano.

Moscú también afirmó haber alcanzado en Odesa y Mykolaiv una estación eléctrica, un centro logístico y un barco que, según su versión, transportaba cargamento militar.

En la región de Kyiv, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber atacado dos instalaciones de distribución de combustible utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, además de un centro logístico y una estación de radiointeligencia.

Rusia sostuvo, además, que sus sistemas antiaéreos derribaron durante la noche 53 drones ucranianos en siete regiones del país y en la península de Crimea, anexada por Moscú.

Los ataques ocurrieron antes de la llegada de Witkoff y Kushner, representantes del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya visita fue confirmada por fuentes oficiales rusas y ucranianas.

El objetivo del viaje es intentar destrabar las negociaciones para poner fin al conflicto. Trump aseguró que sus emisarios “llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra”.

Zelenski, antes de conocerse la orden de Putin, había anunciado que instruyó suspender los ataques contra el espacio aéreo ruso mientras se desarrollara la visita de los negociadores estadounidenses y pidió a Moscú adoptar una medida similar.

“Rusia debe hacer lo mismo (…) Nuestro objetivo es que la visita y las negociaciones con la parte estadounidense sean lo más constructivas y sustanciales posible”, afirmó.

Aunque el Kremlin inicialmente descartó una moratoria conjunta, Putin finalmente ordenó detener durante tres días los ataques contra Kiev.

El mandatario ruso manifestó además su disposición a recibir a Witkoff y Kushner, aunque hasta ahora ha rechazado una eventual cumbre tripartita con Estados Unidos y Ucrania, salvo que tenga como objetivo concretar un acuerdo definitivo de paz.