Detienen en La Araucanía a sujeto acusado de amenazar a ministro Quiroz a través de redes sociales

Un hombre de 44 años fue detenido en la Región de La Araucanía, luego de ser vinculado a la difusión en redes sociales de un violento fotomontaje que involucraba al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó la Fiscalía Nacional.

Según detalló el Ministerio Público, la aprehensión se produjo tras las alertas generadas por la publicación de una imagen en la que el secretario de Estado aparecía representado junto al exsenador Jaime Guzmán, ambos con una simulación de impacto de bala en la cabeza.

La Fiscalía Nacional confirmó oficialmente los hechos que habían sido reportados por distintos medios de comunicación y señaló que, a partir de estos antecedentes, se abrió una causa penal para determinar las eventuales responsabilidades del detenido.

Las diligencias actualmente buscan establecer cómo se originó y difundió la publicación, además de esclarecer la participación del imputado y su eventual responsabilidad penal por el delito de amenazas contra la autoridad.