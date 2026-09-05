Darío Osorio debuta en la Premier League en agónico triunfo del Crystal Palace

Darío Osorio tuvo su esperado estreno en la Premier League. El futbolista chileno disputó sus primeros minutos oficiales en el fútbol inglés durante la trabajada victoria por 3-2 del Crystal Palace sobre Fulham en Craven Cottage, por la tercera fecha del torneo.

El formado en Universidad de Chile debió esperar hasta los minutos finales para recibir la oportunidad. A los 89′, Osorio ingresó en reemplazo del japonés Daichi Kamada y, considerando el tiempo agregado, alcanzó a disputar seis minutos en su debut con las Águilas.

El estreno del chileno llegó en un partido que obligó al Palace a remontar en dos oportunidades antes de quedarse con los tres puntos.

Fulham abrió rápidamente la cuenta. A los 11 minutos, Josh King puso en ventaja al conjunto local y complicó el inicio del equipo dirigido por el francés Pierre Sage.

Crystal Palace consiguió enviar el balón a las redes durante la primera mitad, pero la intervención del VAR anuló el tanto. La igualdad finalmente llegó por medio del defensor Tyrick Mitchell.

La reacción de las Águilas, sin embargo, no impidió que Fulham volviera a tomar ventaja antes del descanso. César Palacios anotó el segundo de los locales y permitió que el dueño de casa se fuera al entretiempo arriba en el marcador.

En el complemento, los movimientos realizados desde la banca cambiaron el desarrollo del encuentro. Mitchell volvió a aparecer para marcar su segundo gol de la jornada y establecer el 2-2.

Posteriormente fue el recién ingresado Ben Chilwell quien anotó el 3-2 definitivo y completó la remontada del Crystal Palace en Craven Cottage.

Con el marcador ya favorable, Sage mandó a la cancha a Osorio en el minuto 89, concretando así el estreno oficial del chileno en una de las principales ligas del fútbol europeo.

Tras sus primeros seis minutos en la Premier League, Osorio buscará aumentar su participación en el nuevo club. Crystal Palace volverá a jugar el próximo martes, desde las 15:45 horas de Chile, cuando enfrente a Middlesbrough por la tercera ronda de la Copa de la Liga.