Armada fiscaliza flota extranjera cerca de Rapa Nui: detecta 21 pesqueros en faenas extractivas

La Armada de Chile realizó una operación de fiscalización sobre una flota pesquera extranjera que opera en alta mar, al norte de Rapa Nui, detectando durante el procedimiento a 21 embarcaciones desarrollando diferentes faenas extractivas y a un buque factoría.

La Operación de Fiscalización Pesquera Oceánica (OFPO) se desarrolló este viernes 4 de septiembre en un área ubicada a unas 900 millas náuticas —1.448 kilómetros— de la costa chilena. El sector se encuentra fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chile, pero dentro de la zona de responsabilidad que le corresponde vigilar al país.

En esa extensa área la Armada ha detectado una flota de alrededor de 70 pesqueros extranjeros dedicada a la extracción de pez espada, atún y calamar gigante.

Para la fiscalización se desplegó el avión de exploración aeromarítima P-3 ACH “Orión”, que realizó más de dos horas de rastreo. La operación también contempló coordinación con unidades de superficie: la fragata Almirante Cochrane, que se encuentra en tránsito desde Hawái luego de participar en Rimpac, y el remolcador de alta mar Galvarino, perteneciente a la Escuadra Nacional.

El capitán de fragata y piloto naval Eduardo de la Cerda, a cargo de la vigilancia aérea, explicó que el objetivo es identificar las actividades desarrolladas por las embarcaciones y seguir sus desplazamientos.

“Nuestra misión es fiscalizar a un grupo de embarcaciones extranjeras que están operando a mil millas (1.852 km) del territorio nacional, qué actividades están realizando y determinar a dónde se dirigen”, señaló.

El procedimiento obliga al P-3 “Orión” a descender hasta aproximadamente 200 metros sobre el nivel del mar para sobrevolar las embarcaciones. Desde la aeronave también se intenta establecer contacto radial con sus tripulaciones.

Según explicó la Armada, las naves raramente responden a esos llamados y, cuando lo hacen, las comunicaciones suelen producirse en idiomas extranjeros. Independientemente de ello, durante el sobrevuelo se registran sus matrículas y otros antecedentes que posteriormente son entregados a las autoridades fiscalizadoras.

En caso de detectarse una eventual infracción, la información es transmitida a las unidades navales de superficie para que puedan efectuar controles in situ.

La operación de este viernes se desarrolló bajo condiciones meteorológicas variables. Mientras algunos tramos presentaron buen tiempo, en alta mar el avión enfrentó sectores con nubosidad, precipitaciones y mar agitado.

De las cerca de 70 embarcaciones extranjeras detectadas en el área, la Armada logró tener a la vista a 21 durante esta operación. De acuerdo con la institución, el grueso de la flota pesquera —estimado en unas 300 embarcaciones— permanece más al norte y también fuera de la Zona Económica Exclusiva chilena.

La Armada señaló que este tipo de fiscalizaciones se realiza periódicamente bajo el marco jurídico correspondiente y en cumplimiento de tratados internacionales. Además de verificar la actividad pesquera, los procedimientos buscan detectar eventuales episodios de contaminación y contribuir a la protección de la vida humana en el mar.

Pese a la magnitud de la flota extranjera identificada en las cercanías de Rapa Nui, la institución precisó que hasta ahora no se ha detectado el ingreso de ninguna de estas embarcaciones a la Zona Económica Exclusiva de Chile.