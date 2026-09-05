García Ruminot destaca legado de Escalona: “Siempre preocupado de los sectores más necesitados”

El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, destacó la trayectoria y capacidad de diálogo del fallecido dirigente socialista Camilo Escalona, durante su visita al velorio realizada en representación del Gobierno de José Antonio Kast.

El secretario de Estado llegó hasta el lugar para entregar las condolencias del Ejecutivo a la familia de Escalona, a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y a los militantes de la colectividad, luego de que el Gobierno decretara dos días de duelo oficial por su fallecimiento.

García Ruminot relevó especialmente los acuerdos que alcanzó con el histórico dirigente socialista, pese a que ambos pertenecían a sectores políticos diferentes.

“Doy fe de sus actuaciones, doy fe de las muchas veces en que logramos construir acuerdos por el bien del país. Muchas veces discrepamos, por supuesto, estábamos en veredas políticas distintas”, indicó.

El ministro sostuvo que las diferencias ideológicas no deberían impedir la búsqueda de puntos de encuentro y reivindicó esa disposición como parte esencial de la actividad política.

“Eso nunca nos tiene que hacer perder el verdadero sentido de la política, que es buscar lo que nos une, más allá de nuestras diferencias, sobre todo cuando se trata de construir el futuro del país”, añadió.

Junto con valorar su trayectoria, García Ruminot destacó la permanencia de Escalona durante casi seis décadas en el Partido Socialista y sus distintos cargos como dirigente político, diputado y senador, además de haber presidido el Senado.

“Él partió muy joven, creo que a los 16 años e incluso desde más joven todavía militó. Pero sus primeros pasos en la política fueron en la dirigencia estudiantil, después como diputado, como senador, como dirigente político. Yo creo que lo que deja a Camilo Escalona es una gran consecuencia”, remarcó.

El secretario de Estado también puso énfasis en la preocupación que, a su juicio, marcó la trayectoria del dirigente socialista por los sectores más vulnerables y los trabajadores.

“Siempre preocupado de los sectores más necesitados de nuestro país, de la situación de los trabajadores, siempre buscando que los beneficios de nuestro país pudieran llegar a todos los sectores, y particularmente a los sectores más vulnerables. Yo creo que esa es su gran necesidad”.

Escalona falleció el viernes a los 71 años producto de un cáncer. Sus restos serán trasladados durante este sábado hasta el Senado, donde continuará el velorio.