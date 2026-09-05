Red de licencias médicas: hombre de 73 años es acusado de emitir más de mil documentos falsos

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para un hombre de 73 años, formalizado por participar de una red dedicada a la emisión de licencias médicas falsas. La medida fue solicitada por la Fiscalía Centro Norte y acogida por el tribunal, que consideró que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

El imputado fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) tras una orden judicial y, durante el procedimiento, los detectives registraron su domicilio en La Florida. En el lugar fueron incautados dos notebooks, dos teléfonos celulares y documentación vinculada con la investigación.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la PDI, el hombre habría intervenido en al menos 1.482 licencias médicas, entre mayo de 2021 y agosto de 2025, operaciones que habrían generado un perjuicio fiscal estimado en $307 millones.

La investigación, desarrollada por la Fiscalía Centro Norte junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana, estableció además que el detenido habría actuado como intermediario entre personas que buscaban obtener licencias médicas y un médico previamente formalizado por la emisión masiva de estos documentos.

El inspector Samuel Insunza, de la Bridec Metropolitana, explicó que el imputado cumplía el rol de “intermediario entre quienes buscaban adquirir licencias médicas y entre este médico gran emisor que ya fue formalizado anteriormente”.

La conexión con ese profesional surgió durante una investigación iniciada en marzo de 2025. En el análisis de un teléfono incautado en esa causa, los detectives encontraron conversaciones que vincularían al hombre de 73 años con la gestión de las licencias. Además, ambos compartirían oficina.

El médico relacionado con esta investigación fue formalizado en mayo de 2026 por la emisión de 2.455 licencias médicas falsas, entre 2022 y 2025, las que habrían provocado un perjuicio a Fonasa superior a $1.100 millones.

Según el fiscal subrogante de la Fiscalía Centro Norte, Javier Sola, el ahora detenido atendía pacientes pese a no encontrarse habilitado como médico y se presentaba ante ellos como psiquiatra.