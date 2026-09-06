Camilo Escalona será sepultado este domingo en La Florida tras multitudinarios homenajes políticos

El histórico dirigente del Partido Socialista y expresidente del Senado, Camilo Escalona, será despedido este domingo a partir de las 15:00 horas en el cementerio El Prado de La Florida, donde se realizará su funeral tras dos jornadas de homenajes que reunieron a figuras de distintos sectores políticos.

Escalona falleció el viernes 4 de septiembre, a los 71 años, luego de enfrentar un agresivo cáncer de próstata. Durante sus últimos días permaneció internado en la Clínica Indisa y acompañado por su familia. Tras conocerse su muerte, el Gobierno decretó duelo nacional para este sábado 5 y domingo 6 de septiembre.

Hasta el velorio del histórico dirigente socialista llegaron representantes del oficialismo y la oposición. Una de las presencias que llamó la atención fue la del expresidente de la UDI, Pablo Longueira, gesto que fue destacado por la exsenadora Isabel Allende, según recogió BiobioChile.

Escalona “deja un tremendo legado y ¿sabes qué me ha gustado mucho y creo que es valioso rescatarlo? Aquí ha estado presente, la Mesa del Senado, eso es lógico e institucional, con respeto, cariño, pero también llegó Pablo Longueira en medio de un respeto colectivo», afirmó.

También participaron de los homenajes las exministras Jeanette Jara y Carolina Tohá. Jara recordó el compromiso político que mantuvo Escalona incluso durante el deterioro de su estado de salud. “Estuvo muy activamente en la campaña y no tengo dudas de que ya estaba muy afectado de su salud, pero con un enorme compromiso, prefirió trabajar“, señaló.

Por su parte, Carolina Tohá reflexionó sobre la trayectoria del dirigente y el significado de su fallecimiento. “Es para reflexionar, ¿no? Porque están ahí como integradas muchas historias, tragedias, momentos de quiebre de nuestro camino que hemos hecho y, bueno, ahora tenemos que seguir haciéndolo sin Camilo“, sostuvo.

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle también destacó su relación política con Escalona y la capacidad de articulación que mantuvo durante su trayectoria. “Camilo fue un gran colaborador en mi Gobierno. De los seis años que estuve en La Moneda, cuatro él era presidente del Partido Socialista. Teníamos reuniones los presidentes con los presidentes de partidos habitualmente y siempre fue una persona comprometida“, comentó.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, puso el acento en el legado político que deja Escalona y en las causas que marcaron su trayectoria. Destacó su lucha “por la justicia social, por la igualdad, por la defensa de la democracia en nuestro país y es algo que no se termina con él. Es un desafío y una tarea política para todos, para todos quienes somos demócratas, para todos que creemos que podemos aportar para que nuestro país sea mejor”.

Entre quienes acudieron a despedirlo estuvieron además la exministra Maya Fernández y la exsenadora Isabel Allende, ambas familiares del expresidente Salvador Allende. Durante sus últimos días, Escalona también recibió las visitas del expresidente Gabriel Boric y del actual mandatario, José Antonio Kast.