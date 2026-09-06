Detienen a tres funcionarios por fuga de reo condenado por homicidio en Copiapó

Tres funcionarios del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Copiapó fueron detenidos e investigados por su eventual responsabilidad en la fuga de Néstor Jair Quiñones Hernández, ciudadano colombiano de 21 años condenado a 10 años de presidio por homicidio calificado.

El escape ocurrió el jueves pasado, cuando el interno salió del recinto para asistir al bautizo de su hijo, beneficio que había sido autorizado previamente por el Juzgado de Garantía de Copiapó. Tras el hecho, la Fiscalía Regional de Atacama inició una investigación penal y las primeras diligencias desarrolladas por la PDI derivaron en la detención de los tres funcionarios.

Los imputados corresponden a dos hombres y una mujer que se desempeñan en el establecimiento dependiente del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, exSename. Los tres son indagados por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía por su presunta participación o responsabilidad en las circunstancias que permitieron la fuga.

A petición del Ministerio Público, el Juzgado de Garantía de Copiapó resolvió ampliar la detención debido a que aún se desarrollan diligencias investigativas. La audiencia de formalización quedó programada para el próximo lunes.

Mientras avanza la causa contra los funcionarios, la PDI y Carabineros mantienen la búsqueda del joven condenado, cuya captura continúa pendiente.

Según los antecedentes proporcionados por Carabineros, Quiñones mide 1,83 metros, es de contextura delgada, tez morena y cabello negro. Como característica distintiva, presenta una cicatriz visible en el pómulo izquierdo. El condenado recibió su sentencia cuando aún era menor de edad.