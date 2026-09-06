Estrecho de Ormuz: Irán ataca barcos de EE.UU. y advierte sobre nuevas ofensivas

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó este sábado que atacó tres barcos petroleros que transitaban por “rutas no autorizadas” en el estrecho de Ormuz, además de otras tres embarcaciones vinculadas a Estados Unidos en distintas zonas, según la agencia iraní Fars.

La ofensiva también incluyó el lanzamiento de misiles balísticos contra un portaaviones y un destructor de la Armada estadounidense, en respuesta a los ataques de EE.UU. contra tres petroleros iraníes durante la mañana del sábado.

La Armada iraní, a través de la radiotelevisión estatal IRIB, emitió una advertencia a los buques que se encuentren en el golfo Pérsico o en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, para que “se abstengan de realizar cualquier movimiento sospechoso destinado a transitar por vías marítimas no autorizadas. De lo contrario, serán atacados”.

La acción iraní ocurrió después de que la CGRI disparara misiles balísticos contra dos buques de guerra estadounidenses que patrullaban la zona, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

De acuerdo con el organismo militar norteamericano, tanto el portaaviones como el destructor lanzamisiles “lograron esquivar con éxito múltiples ataques iraníes”, sin que se registraran militares estadounidenses heridos.

Tras los ataques, el Ministerio de Exteriores de Irán “condenó enérgicamente” las acciones contra “mercantes iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán”, calificándolas como una violación de la Carta de Naciones Unidas y un “crimen de guerra”.

Los bombardeos estadounidenses se produjeron luego de que Washington ejecutara esta semana sus ataques más intensos en más de un mes contra Irán, los que dejaron al menos 19 muertos, incluidos cuatro fallecidos durante una boda, según las autoridades iraníes.

Teherán respondió posteriormente con ataques contra Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, afirmando que sus objetivos correspondían a bases militares estadounidenses.

En paralelo, Estados Unidos mantiene un cerco sobre puertos y embarcaciones iraníes y ha conseguido recuperar parcialmente el tránsito marítimo por el estrecho mediante una ruta meridional próxima a Omán, según expertos en petróleo y Medio Oriente.