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Gobierno reactiva reforma al sistema político y le pone suma urgencia PAÍS

Gobierno reactiva reforma al sistema político y le pone suma urgencia

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Gobierno reactivará la reforma al sistema político y le pondrá suma urgencia este martes, tras el acuerdo alcanzado en comisión mixta que destrabó las diferencias entre ambas cámaras.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Gobierno reactivará la reforma al sistema político y le pondrá suma urgencia este martes, tras el acuerdo alcanzado en comisión mixta que destrabó las diferencias entre ambas cámaras. El proyecto, ingresado en 2025 durante el gobierno de Gabriel Boric, busca avanzar a su despacho como ley durante septiembre. Entre sus cambios contempla nuevas exigencias para partidos, candidaturas independientes y comités parlamentarios. El acuerdo establece que los partidos deberán condenar los sistemas totalitarios y el uso de la violencia política, además de comprometerse con la probidad y transparencia.
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El Gobierno reactivará la reforma al sistema político y le pondrá suma urgencia para acelerar su despacho durante septiembre. La decisión se produce luego del acuerdo alcanzado en una comisión mixta que permitió destrabar las diferencias entre la Cámara y el Senado.

El ministro de la Segpres, José García Ruminot (RN), anunció que la urgencia será ingresada este martes, con miras a que el proyecto sea votado por ambas Salas durante la semana posterior a Fiestas Patrias, según adelantó la autoridad a El Mercurio.

“Como Gobierno valoramos este nuevo acuerdo y por lo mismo, hemos decidido ingresar este próximo martes suma urgencia a su tramitación para que pueda cumplir con los últimos trámites de aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado y sea despachado a ley lo más pronto posible. Fortalecer nuestra democracia también es una prioridad para este gobierno”, señaló García.

El acuerdo permitió resolver el principal nudo de la iniciativa: la declaración de principios que deberán adoptar los partidos. El texto establece que deberán condenar el establecimiento de un sistema totalitario y el uso de la violencia como método de acción política, además de comprometerse con la probidad y la transparencia.

La reforma, ingresada en 2025 durante el gobierno de Gabriel Boric, también contempla cambios en la formación y financiamiento de partidos, mayores requisitos para candidaturas independientes y el reconocimiento legal de los comités parlamentarios.

García sostuvo que el acuerdo “ratifica el apoyo transversal y de amplia mayoría que ya tuvo en la Sala de la Cámara y en el Senado” y afirmó que la iniciativa “va en línea con mejorar la gobernabilidad y la representatividad de nuestro sistema político”.

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