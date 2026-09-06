Gobierno reactiva reforma al sistema político y le pone suma urgencia

El Gobierno reactivará la reforma al sistema político y le pondrá suma urgencia para acelerar su despacho durante septiembre. La decisión se produce luego del acuerdo alcanzado en una comisión mixta que permitió destrabar las diferencias entre la Cámara y el Senado.

El ministro de la Segpres, José García Ruminot (RN), anunció que la urgencia será ingresada este martes, con miras a que el proyecto sea votado por ambas Salas durante la semana posterior a Fiestas Patrias, según adelantó la autoridad a El Mercurio.

“Como Gobierno valoramos este nuevo acuerdo y por lo mismo, hemos decidido ingresar este próximo martes suma urgencia a su tramitación para que pueda cumplir con los últimos trámites de aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado y sea despachado a ley lo más pronto posible. Fortalecer nuestra democracia también es una prioridad para este gobierno”, señaló García.

El acuerdo permitió resolver el principal nudo de la iniciativa: la declaración de principios que deberán adoptar los partidos. El texto establece que deberán condenar el establecimiento de un sistema totalitario y el uso de la violencia como método de acción política, además de comprometerse con la probidad y la transparencia.

La reforma, ingresada en 2025 durante el gobierno de Gabriel Boric, también contempla cambios en la formación y financiamiento de partidos, mayores requisitos para candidaturas independientes y el reconocimiento legal de los comités parlamentarios.

García sostuvo que el acuerdo “ratifica el apoyo transversal y de amplia mayoría que ya tuvo en la Sala de la Cámara y en el Senado” y afirmó que la iniciativa “va en línea con mejorar la gobernabilidad y la representatividad de nuestro sistema político”.