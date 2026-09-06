Valparaíso dispondrá de 520 brigadistas y 30 brigadas ante riesgo de incendios forestales

Un contingente de 520 combatientes distribuidos en 30 brigadas, además de seis aeronaves, cuatro helicópteros y diez camiones aljibe, contempla el despliegue de la Región de Valparaíso para enfrentar los eventuales incendios forestales durante los próximos meses.

La directora regional de Conaf, Yenny Prieto, detalló que el dispositivo considera seis aviones —tres dromedarios y tres Air Tractor—, junto con cuatro helicópteros que estarán distribuidos entre Olmué, Santo Domingo y Rodelillo.

A este equipamiento se sumarán diez camiones aljibe, seis PC CODE y dos skidder. Prieto agregó que, en caso de ser necesario, se podrá requerir colaboración de otras regiones frente a situaciones de emergencia o incendios forestales, además de obras de prevención y mitigación, entre ellas, labores de limpieza de quebradas mediante programas de empleo impulsados por Conaf.

Sin embargo, uno de los principales desafíos identificados para la temporada será ampliar la cobertura de cortafuegos. Según explicó el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, Conaf y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) asumirán la cobertura de 200 kilómetros de cortafuegos.

“Conaf nos presentó la brecha de cuánto es lo que faltaría para cubrir para tener una protección óptima. Esa tarea les corresponderá a los municipios y al sector privado. Estamos hablando de más de mil kilómetros que falta cubrir para tener las ciudades protegidas”, explicó.

Millones señaló que ya sostuvo una reunión con la directora nacional de Conaf y Senapred para coordinar la presentación de un programa destinado a construir nuevos cortafuegos y reducir la brecha existente mediante el Gobierno Regional. Además, planteó la posibilidad de conseguir recursos adicionales para apoyar a los municipios en estas labores.

“Estamos viendo si a través del Ministerio de Interior puede haber un recurso especial o de la Subdere para apoyar a los municipios y aumentemos la cobertura de cortafuegos. En la medida que hagamos más prevención, podremos tener menos riesgo de incendios forestales”, agregó.