Pérez Mackenna adelanta que seguridad y comercio serán ejes prioritarios en visita a la ONU

Este domingo el Presidente José Antonio Kast partirá rumbo a Nueva York para debutar en la Semana de Alto Nivel de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. Instancia que se desarrollará a partir del martes 22 de septiembre y donde también participará el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien adelantó el desarrollo de una agenda centrada en el fortalecimiento de la seguridad, la promoción del comercio internacional y la presencia del país en organismos multilaterales.



El canciller señaló que la delegación chilena sostendrá una serie de reuniones bilaterales, con el fin de “consolidar nuestras asociaciones estratégicas y diversificar el comercio internacional”, además de impulsar nuevas oportunidades económicas y contribuir a la generación de empleos.



“Este lunes llegaremos a Naciones Unidas con una agenda enfocada en fortalecer la seguridad de Chile, impulsar el comercio para generar los trabajos que el país necesita y afianzar nuestra presencia internacional”, señaló.

Asimismo destacó que impulsará dos iniciativas prioritarias para el gobierno y que se reunirá con diferentes presidentes de la región. Se trata del Compromiso de Santiago -acuerdo para combatir la delincuencia transnacional- y la campaña para que Valparaíso sea la sede mundial de la Secretaría Ejecutiva del Tratado de Alta Mar (BBNJ).

“Chile estará presente defendiendo sus intereses y trabajando por la seguridad y el futuro de todos los chilenos”, dijo a través de sus redes sociales.