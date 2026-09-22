Día de la Música en Santiago y Valparaíso

Santiago y Valparaíso.



Domingo 4 de octubre.

Entradas en PortalTickets a partir de las 12:00 horas del martes 22 de septiembre.

Una fiesta en tres ciudades del país será la que finalmente impulsará SCD con motivo del próximo Día de la Música Chilena, que se celebrará el venidero domingo 4 de octubre, justo en el 109° natalicio de Violeta Parra.

De este modo, a la gran maratón de conciertos ya anunciada en Coquimbo se sumarán celebraciones en Santiago y Valparaíso, con shows gratuitos en las tres salas de conciertos de la organización: Sala SCD Bellavista, Sala SCD Egaña y el porteño Teatro Mauri SCD.

Los tres shows arrancarán a las 16:00 horas y estarán pensados para todo público, aunque con una oferta musical diversa. Así, en el recinto del Barrio Bellavista la celebración tendrá un tono completamente familiar, junto al proyecto de música para la infancia Los Patapelá, ganadores de Premios Pulsar 2023 gracias a su aplaudido disco En la Plaza a Patapelá.

En Sala SCD Egaña, en tanto, se producirá el reencuentro entre los amantes de la música chilena y una de las agrupaciones clave en el funk local de este siglo: Papanegro. Los hombres de “Wokman” continúan celebrando su retorno a los escenarios tras nueve años de receso, regreso que ha sido ampliamente destacado en el medio local.

Pero si de música afrochilena se trata, la fiesta también estará en Valparaíso, porque hasta el Teatro Mauri SCD llegarán los grandes iconos del género: De Kiruza. El histórico proyecto liderado por Pedro Foncea llenará de color el Cerro Bellavista, abriendo a todo público las puertas de un recinto que ha sido clave en reimpulsar la escena regional.

Si bien estos eventos serán completamente gratuitos, para acceder a ellos se deberá contar con una entrada sin costo, que se podrá descargar desde PortalTickets a partir de las 12:00 horas del martes 22 de septiembre. El sistema permitirá la descarga de máximo un ticket por persona en Sala SCD Egaña y Teatro Mauri SCD, y de dos en el caso Sala SCD Bellavista, y dado el aforo limitado de los recintos, su distribución se mantendrá activa hasta agotar el stock de tickets disponibles.

Así, Santiago y Valparaíso se pliegan como sede oficial de las celebraciones a Coquimbo, ciudad en la que el domingo 4 tendrá lugar una gran fiesta gratuita en pleno Barrio Inglés. Allí se presentarán Ana Tijoux, Alanys Lagos, Sol y Lluvia, Claudio Narea, Christell y Niños del Cerro, en una verdadera maratón de música chilena que contará además con la presencia de un artista local.