Juez dio plazo hasta el mediodía para que Trump justifique por qué no levantó su veto a los medios

El juez federal Timothy Kelly, quien ordenó a la Casa Blanca levantar el veto a tres medios de comunicación. Ahora, la administración de Donald Trump tiene hasta el mediodía para explicar por qué sigue impidiendo el acceso a CNN, MS NOW y Politico.

Durante la mañana de este jueves, el juez informó el fallo para que la Casa Blanca restableciera de inmediato las acreditaciones de prensa de los medios afectados. El plazo es hasta las 12:30 (15:30 hora de Chile) para recibir explicaciones sobre el incumplimiento de la orden.

Se dio cuenta del incumplimiento de la orden del juez Kelly cuando tanto CNN, MS NOW y Politico no pudieron acceder a la Casa Blanca mientras se daba la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario chino, Xi Jinping.

El veto de los medios de comunicación a la Casa Blanca se dio la semana pasada. Este jueves, el juez instó a que Trump debe restaurar el acceso por 14 días de la prensa, ya que la prohibición “vulneraba sus derechos constitucionales”. La administración estadounidense se defendió en la corte acusando a la prensa mencionada de publicar información falsa y ser una amenaza para la seguridad nacional.

Esta no es la primera cruzada entre Trump y la prensa, ya que anteriormente ha expresado reiteradas críticas sobre otros medios como The New York Times, Wall Street Journal y la BBC, contra quienes tomó acciones judiciales. Sin embargo, en este caso, prohibió el acceso definitivo de CNN, MS NOW y Politico, que ahora pide ser restaurado por el juez federal Timothy Kelly.