Alvarado defendió adhesión a Escudo de las Américas y criticó reclamo de Bachelet y Boric

El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió este domingo la incorporación de Chile al Escudo de las Américas y respondió a las críticas formuladas por los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, informó el diario La Tercera.

En entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, Alvarado explicó que la instancia amplía a 15 países la cooperación contra el crimen organizado transnacional y mencionó entre sus objetivos el intercambio de información de inteligencia, el acceso a nuevas tecnologías, la facilitación de controles fronterizos, el análisis de datos y la capacitación de las policías. “Esta es una declaración política de cooperación entre 15 países”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el documento no constituye un tratado, no establece obligaciones jurídicas para Chile ni corresponde a una alianza militar. También señaló que no existe un compromiso para que el país utilice sus Fuerzas Armadas en el marco de esta instancia.

Al ser consultado por una eventual presión de Estados Unidos para que Chile se sumara al acuerdo, Alvarado aseguró que la decisión fue tomada por el Gobierno debido a su posición frente al crimen organizado transnacional. “Si nosotros concurrimos a este acuerdo político es por convicción”, señaló.

Reclamo por Bachelet y Boric

Respecto de la declaración de los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, Alvarado sostuvo que las diferencias políticas son legítimas, pero cuestionó la forma utilizada para plantearlas.

Según afirmó, tratándose de expresidentes, correspondía llamar, solicitar una reunión y conversar el asunto en privado, en lugar de manifestar públicamente sus diferencias con quien actualmente conduce la política exterior del país.

El biministro también rechazó los cuestionamientos relacionados con soberanía, subordinación y la posibilidad de que Chile estuviera escogiendo un bando. Sostuvo que el acuerdo contempla el respeto a la soberanía y la autonomía de cada nación y afirmó que “cooperar no es subordinarse a nada”.

Más adelante, Alvarado planteó que el episodio podría estar llevando asuntos de política exterior al debate político interno.

“Me da la impresión que se está utilizando este tema para hacer la política exterior política contingente a nivel interno. Y si eso fuera efectivamente así, espero que haya sido un traspié”, sostuvo. Agregó que no considera “sano ni conveniente para el país” utilizar la política exterior para hacer política interna contingente.

Episodio a superar

Consultado sobre el efecto que la controversia podría tener en la relación del Presidente con Bachelet y Boric, Alvarado afirmó que espera que la situación pueda ser superada.

“Yo creo y espero que sea un episodio que se pueda superar”, señaló, destacando posteriormente la experiencia acumulada de los expresidentes y el aporte que puede representar el intercambio de opiniones con ellos.

El vocero aseguró además que “el Gobierno siempre está disponible para conversar”, aunque sostuvo que quienes incurrieron, a su juicio, en el error deberían pensar y tomar acciones para corregirlo. Entre ellas mencionó llamar al Presidente, solicitar una audiencia y conversar sus puntos de vista directamente.

Finalmente, Alvarado cuestionó que asuntos que calificó como de alta sensibilidad sean comunicados al Presidente mediante redes sociales o medios de comunicación y no de manera personal, señalando que esa forma de proceder no le parece “adecuada, apropiada ni conveniente”.