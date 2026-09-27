Ministro Arrau visita en clínica a carabinero baleado en Lo Espejo

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se trasladó este domingo hasta Clínica Las Condes, donde fue ingresado el carabinero que resultó gravemente herido durante un procedimiento policial realizado en la comuna de Lo Espejo, informó 24 Horas.

El incidente se produjo en el sector de la población Las Dunas, lugar donde funcionarios policiales sostenían un enfrentamiento a disparos con un grupo de personas, una de las cuales falleció.

Debido a la gravedad de las lesiones recibidas por el impacto balístico, el funcionario tuvo que ser evacuado de urgencia mediante un helicóptero institucional dispuesto desde la 11ª Comisaría hasta el recinto hospitalario.

Mientras la autoridad llega recinto asistencial, unidades territoriales y especializadas de Carabineros despliegan un masivo operativo en el sector sur de la capital es busca de esclarecer los recientes hechos.