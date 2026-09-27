PT afirma que la página de anuncios de Lula en Facebook fue restringida y exige explicaciones a Meta

El Partido de los Trabajadores (PT) afirmó que la página de anuncios del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Facebook fue restringida y exigió explicaciones a Meta, a pocos días de la elección presidencial del próximo domingo 4 de octubre, informó la red O Globo.

El partido político notificó a la empresa sobre las supuestas limitaciones en su plataforma de redes sociales y está considerando emprender acciones legales, según el secretario de Comunicación del PT, Éden Valadares.

La campaña de Lula exigió oficialmente explicaciones a Meta el jueves, alegando que la cuenta publicitaria del candidato en Facebook está restringida. Según un comunicado oficial del PT, el perfil oficial de Lula también fue desactivado el día anterior.

Ontem a página do Presidente Lula no Facebook ficou desabilitada e a nossa conta de anúncios foi restringida. Já interpelamos a META para que explique o porquê dessa medida, por qual período, por quanto tempo esse erro nos prejudicou e estudamos acionar o TSE para obrigar a… — Éden Valadares (@edenvaladares) September 24, 2026



En una notificación extrajudicial, el partido y la coalición «Brasil Listo para Más» denunciaron un «grave riesgo para la paridad en el proceso electoral» y solicitaron la reactivación de la cuenta publicitaria «Elecciones 2026 Luiz Inácio Lula da Silva Presidente».

El partido y la coalición amenazaron con emprender acciones legales si no se atienden sus demandas. El equipo legal alegó que la restricción de la cuenta se impuso unilateralmente y sin justificación objetiva.

“En el contexto de las elecciones, especialmente teniendo en cuenta que quedan menos de 11 días para la primera vuelta de las elecciones generales, la desactivación, el bloqueo o la limitación unilateral de cuentas, perfiles y canales de comunicación de candidatos, partidos políticos, coaliciones o ciudadanos durante el período preelectoral o electoral adquiere dimensiones extremadamente graves desde la perspectiva de la Ley Electoral”, afirmó el departamento jurídico del PT en un comunicado oficial del partido.

“Esto es sumamente grave y demuestra cómo las grandes empresas tecnológicas intentan interferir en las elecciones brasileñas”, acusó Marcelo Freixo, candidato a diputado federal por el partido PT, recordando la eliminación de una cuenta con un video presentado por el humorista Fábio Porchat sobre el caso Banco Master, también de Meta, pero en otra de sus plataformas de redes sociales, Instagram. La cuenta, del proyecto Revelando Brasil, fue finalmente restaurada a primera hora de la tarde de este jueves.