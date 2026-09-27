Ministro de Defensa defiende derecho de autodeterminación de habitantes de Malvinas

El ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, reconoció el reclamo argentino sobre la Islas Malvinas, pero pidió respetar “la voluntad” de los kelpers y relativizó los compromisos ante el Mercosur, informó este domingo el diario La Nación de Argentina.

“Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho: un país amigo [refiriéndose al Reino Unido], ¿no es cierto?, hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas. Por lo tanto, una cosa es apoyar un reclamo frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica”, afirmó en una entrevista otorgada a Radio Polar de Magallanes.

El ministro Barros fue más allá y apoyó la operación comercial proyectada entre Punta Arenas y el archipiélago. El mismo 3 de septiembre pasado, cuando el presidente argentino Javier Milei habló por cadena nacional y anunció que se reforzarían las sanciones a las empresas que operen comercialmente en las islas, la empresa naviera chilena Eastern Islands firmó un acuerdo con el gobierno de las islas para sostener una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino.

Al respecto, el funcionario chileno aseveró que la comunidad magallánica tiene “el derecho de ejercer el comercio” y que “no ve ningún inconveniente en el desarrollo de esas actividades”.

Mercosur

Sorprendió también el ministro Barros Tocornal al referirse a los compromisos asumidos por Chile en el Mercosur, porque al ser consultado al respecto, dijo: “Hay un tema puntual que puede ser un poco más conflictivo, que es el tema de las exploraciones petrolíferas y mineras, que hay que analizar en su momento y ver cómo conjuga eso con los compromisos que tomó Chile como país, aunque son de carácter político y no obligatorios legalmente, en Mercosur y Unasur”.

El ministro del Presidente José Antonio Kast, aliado de Milei, manifestó así que se podría reconsiderar el compromiso de Chile ante el Mercosur sobre las restricciones, avalando de algún modo el impacto positivo para los intereses de los isleños que podría generar esta ruta marítima sobre las exploraciones de hidrocarburos en el área en litigio, Sea Lion.

En la Declaración del Mercosur de 2011 los Estado asociados, incluido Chile, se comprometieron formalmente a impedir el ingreso a sus puertos de buques de bandera isleña y a no brindar soporte al saqueo de los recursos naturales en disputa. Sin embargo, las palabras de Barros sembraron dudas al respecto, sobre todo al compromiso irrestricto de este acuerdo porque, de algún modo, relativizó el peso de los tratados sudamericanos.

Compromiso de La Moneda

La calificación de ese histórico consenso como algo “no obligatorio legalmente” y de carácter “parcial” dejaría sin efecto práctico el compromiso que el presidente Kast firmó el 3 de septiembre de 2026, en formato de una declaración conjunta en el Palacio de La Moneda junto a Milei.

Este acuerdo reafirmó la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes en el marco de los tratados de 1881 y 1984, e incluyó un respaldo explícito de Chile a los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, además de compromisos para evitar actividades logísticas ilegales de pesca e hidrocarburos en la zona. Todo esto se contrapone con los dichos de Barros Tocornal.

En paralelo, esta semana se conoció que la Falkland Islands Development Corporation, agencia de desarrollo económico del archipiélago, anunció la designación de Josh Smith como su nuevo director general. Smith, que supo ser miembro de la Asamblea legislativa de las islas, tiene una relación muy cercana a las empresas del sur de Chile.