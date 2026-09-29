Las casas de apuestas nuevas son operadores con tecnología actualizada, bonos de bienvenida más generosos y oferta deportiva pensada para el apostador chileno. En esta guía presento las diez mejores nuevas casas de apuestas para apostar en Chile — evaluadas por cuotas, licencias verificadas, métodos de pago locales y promociones activas.

Las casas de apuestas nuevas que analicé para esta guía son

SapphireBet — 59 métodos de pago, Mercado Pago confirmado, Safety Index 8,3/10 IviBet — Torneos hasta $1.000.000 CLP, 35+ deportes FairPari — 63 deportes, sección Crypto y apuesta gratis en la aplicación Jugabet — Patrocinador de Colo-Colo y U. de Chile con Mercado Pago confirmado GranaWin — Doble licencia internacional, bono cripto 200% hasta $450.000 CLP AlfCasino — Operativa desde 2018, bono cripto hasta 3.000 USDT y cashback diario 15% Spinarium — Wagering x15 y el paquete más grande de esta guía: $6.160.000 CLP Brazino777 — Mercado Pago, sistema Booster hasta +125% en acumuladas BizzoCasino — Bono escalonado hasta $1.250.000 CLP y Drops & Wins activos Mostbet — Cinco variantes de bono de bienvenida, 15.170+ juegos desde 2009

Top 10 Nuevas Casas de Apuestas en Chile 2026

SapphireBet — Hasta $1.600.601 CLP de Bono y el Safety Index Más Alto de Esta Lista

59 métodos de pago — Mercado Pago confirmado para Chile, WebPay, MACH, Khipu y criptomonedas — es un número difícil de igualar. SapphireBet opera bajo Licencia Internacional (Anjouan — ALSI-202505019-FI1), fundada en 2025. Su paquete de bienvenida distribuye hasta $1.600.601 CLP en cuatro depósitos más 150 giros gratis. Para apostar en fútbol y eSports, las cuotas son competitivas. Safety Index de 8,3/10 en Casino.Guru — el más alto de esta selección. Métodos de pago: Mercado Pago, WebPay, MACH, Khipu, Visa, Mastercard y 59 opciones en total.

Ventajas:

Mercado Pago confirmado para Chile

59 métodos de pago disponibles

Safety Index 8,3/10 — el más alto de esta selección

3.000+ juegos con proveedores líderes

Bono deportivo activo desde $1.067 CLP de depósito mínimo

Desventajas:

Giros gratis disponibles solo tras completar el wagering del bono

Cuentas cripto excluidas de todos los bonos

IviBet — La Nueva Casa de Apuestas con Torneos de hasta $1.000.000 CLP

Pocos operadores recientes pueden presumir de torneos con premios de hasta $1.000.000 CLP. IviBet lo hace. Para apostar en 35+ deportes, el sportsbook incluye cash out y eSports — CS2, Dota 2, League of Legends y más. El bono de bienvenida Copa Mundial 2026 entrega el 100% hasta $180.000 CLP más freebets escalonadas; el bono casino llega al 100% hasta $90.000 CLP + 120 giros gratis. Casino en vivo con crupiers en español. Retiros en 24–48 horas. Licencia Internacional. Métodos de pago: WebPay, MACH, Visa, Mastercard, AstroPay, Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum, USDT.

Ventajas:

35+ deportes con cash out disponible

Casino en vivo con crupiers en español

App para Android e iOS

Torneos con premios de hasta $1.000.000 CLP

eSports activo: CS2, Dota 2, League of Legends, StarCraft II y Overwatch

Desventajas:

Retiro máximo mensual de ~$5.000 USD

Mercado Pago no confirmado en caja

FairPari — 63 Deportes, Fair Games y Apuesta Gratis en la App

63 disciplinas deportivas, eSports con CS2, Dota 2, League of Legends y Valorant, y casino con 4.000+ títulos. Licencia Internacional desde 2024. Para apostar, el bono deportivo llega hasta $129.427 CLP con wagering x5 en acumuladas; el paquete casino suma $1.618.927 CLP + 150 giros gratis en cuatro depósitos. Retiros en cripto: 15 minutos a 2 horas. Programa de lealtad de 8 niveles con cashback automático. Sección Fair Games y área Crypto exclusivas. Métodos de pago: WebPay, MACH, Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum y 39+ criptomonedas.

Ventajas:

Programa de lealtad de 8 niveles con cashback automático

Apuestas en vivo y cash out activos

App iOS y Android; soporte en español 24/7

Sección Fair Games y área Crypto exclusiva

Retiros en cripto en 15 min–2 horas sin comisión de plataforma

Desventajas:

Tarjetas de crédito no aceptadas como método de pago

Depósitos cripto excluidos de todos los bonos

Jugabet — Patrocinador de Colo-Colo y U. de Chile con $1.500.000 CLP de Bono

Patrocinador oficial de Colo-Colo y Club Universidad de Chile, con Marcelo Salas como embajador. Mercado Pago confirmado. El paquete para apostar entrega 275% en cinco depósitos hasta $1.500.000 CLP + 300 giros gratis con wagering x35. JugaBet Games incluye títulos exclusivos no disponibles en otras plataformas. 8.000+ juegos de 80+ proveedores. VIP de 4 niveles (Bronce → Platino). Licencia Internacional. Métodos de pago: Mercado Pago, WebPay, MACH, Khipu, Tenpo, Visa, Mastercard, Google Pay, Binance Pay, USDT, Bitcoin.

Ventajas:

Patrocinador de Colo-Colo y U. de Chile; embajador Marcelo Salas

Mercado Pago confirmado para Chile

Paquete hasta $1.500.000 CLP + 300 giros gratis en cinco depósitos

App para iOS y Android

Títulos exclusivos JugaBet Games

Desventajas:

Intervalo de 7 días entre depósitos para activar cada bono del paquete

Operador no identificado claramente en los T&C del sitio

GranaWin — Doble Certificación Internacional y Bono Cripto del 200%

Doble certificación — Curaçao GCB (OGL/2024/590/0758) y Kahnawake Gaming Commission — convierte a GranaWin en opción poco habitual entre los nuevos sitios de apuestas. Para apostar en fútbol chileno, las cuotas se actualizan. El bono cripto del 200% hasta $450.000 CLP es uno de los más altos en Chile. Retiros en cripto y billeteras: 0–48 horas. 7.500+ juegos con RNG verificado por iTech Labs y GLI. Licencia Internacional. Métodos de pago: Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum, USDT, Paysafecard, transferencia bancaria.

Ventajas:

Doble certificación: Curaçao GCB + Kahnawake Gaming Commission

7.500+ juegos con RNG verificado por iTech Labs y GLI

Bono de bienvenida deportivo activo desde $1.000 CLP

Seguridad TLS 1.3 con protección Cloudflare

Bono casino cripto del 200% hasta $450.000 CLP para depósitos en criptomonedas

Desventajas:

Sin aplicación móvil nativa

Retiros bancarios entre 3 y 7 días hábiles

AlfCasino — Desde 2018: Bono Cripto hasta 3.000 USDT y Cashback Diario del 15%

Desde 2018 activa bajo Licencia Internacional (Anjouan — ALSI-202411077-FI2), AlfCasino suma el mayor historial operativo de esta selección. El bono casino entrega 100% hasta $500.000 CLP + 200 giros gratis con wagering x35; el bono cripto llega al 200% hasta 3.000 USDT (~$2.640.000 CLP). El cashback del 15% sobre lo apostado aplica hasta $400.000 CLP. VIP de 5 niveles. 12.000+ juegos. Métodos de pago: Visa, Mastercard, Revolut, Skrill, Neteller, AstroPay, Bitcoin, USDT.

Ventajas:

En operación desde 2018 — el operador más experimentado de esta selección

Bono cripto 200% hasta 3.000 USDT (~$2.640.000 CLP)

Cashback diario 15% hasta $400.000 CLP

VIP de 5 niveles con manager personal y límites ampliados

12.000+ juegos con casino, deportes y eSports en una sola plataforma

Desventajas:

Sin app nativa; solo versión web móvil

Ganancia del bono limitada a 10× su monto para jugadores en Chile

Spinarium — Wagering x15 y $6.160.000 CLP — El Paquete más Grande de Esta Lista

El mayor paquete para apostar de esta guía: 650% hasta $6.160.000 CLP + 285 giros gratis en cuatro depósitos. El wagering x15 está muy por debajo del estándar del sector (x35–x40). Fundada en 2023 bajo Licencia Internacional (Anjouan — ALSI-202411034-FI1), con certificación RNG de iTech Labs y juegos Provably Fair propios. Torneos activos: Drops & Wins de Pragmatic Play (€2.500.000/mes) y BGaming Millions. Métodos de pago: tarjetas, criptomonedas y métodos locales disponibles en caja.

Ventajas:

Paquete casino hasta $6.160.000 CLP + 285 FS — el mayor de esta selección

Wagering x15, significativamente menor al estándar del sector (x35–x40)

Juegos Provably Fair verificables en tiempo real

Torneos activos: Drops & Wins (€2.500.000/mes) y BGaming Millions

RNG certificado por iTech Labs

Desventajas:

Sin app nativa; acceso solo vía web app (PWA)

Ganancia máxima de bono limitada a 10× el bono para jugadores en Chile

Brazino777 — Mercado Pago + Sistema Booster hasta +125% en Apuestas Combinadas

Mercado Pago, app Android y sportsbook activo para apostar en vivo — tres razones para elegir Brazino777. El bono casino distribuye hasta $600.000 CLP en tres depósitos con wagering x25; el sistema Booster multiplica el bono en acumuladas hasta +125% con 25 selecciones. Cashback semanal hasta 12%. Sportsbook con fútbol, tenis, basketball, MMA y eSports con apuestas en vivo. Licencia Internacional (Anjouan — ALSI-202410045-F12). Métodos de pago: Mercado Pago, AstroPay, transferencia bancaria, criptomonedas.

Ventajas:

Mercado Pago confirmado para Chile

App Android nativa disponible

Sistema Booster en acumuladas: hasta +125% con 25 eventos

Cashback semanal hasta 12%

Sportsbook para apostar: fútbol, tenis, basketball, MMA, eSports y eventos en vivo

Desventajas:

Bono máximo ($600.000 CLP) menor al de otras plataformas de esta selección

Live casino y juegos crash no cuentan para el wagering del bono

BizzoCasino — Bono Escalonado hasta $1.250.000 CLP y Drops & Wins €2.000.000/mes

Para apostar en BizzoCasino, el bono escala según el depósito: desde 50% + 50 FS para depósitos desde $10.000 CLP hasta 125% + 125 FS para depósitos superiores a $250.000 CLP. El bono cripto suma el 200% hasta $450.000 CLP. Acepta WebPay, MACH y transferencias en bancos locales (Banco de Chile, Santander, BICE). Activa desde 2021 bajo Licencia Internacional. Drops & Wins Pragmatic Play activos (€2.000.000/mes). Métodos de pago: WebPay Plus, Visa, Mastercard, MACH, transferencia bancaria, USDT, Bitcoin.

Ventajas:

Bono escalonado: mayor depósito = mayor % y más FS (hasta 125% + 125 FS)

App para iOS y Android

Transferencia bancaria local: Banco de Chile, Santander y Banco BICE

Bono cripto 200% hasta $450.000 CLP

Prize Drops Pragmatic Play: €2.000.000 en premios mensuales

Desventajas:

Wagering x40 — el más alto de esta selección

125 FS se acreditan en partes: 25 FS por día (no inmediatos)

Mostbet — Desde 2009: Cinco Bonos de Bienvenida para Elegir y 15.170+ Juegos

Desde 2009 activa internacionalmente, Mostbet ofrece cinco variantes de bono de bienvenida seleccionables antes del primer depósito — algo único entre los operadores de esta lista. La más generosa entrega $260.000 CLP + 250 giros gratis desde $10.000 CLP. Para apostar: 40+ deportes con Primera División de Chile y Copa Chile. Casino con 15.170+ juegos y 1.276+ mesas en vivo. Dentro de un catálogo tan amplio, los juegos de casino que mas pagan suelen compararse por su RTP, volatilidad y mecánicas antes de elegir una opción. App para iOS y Android con 100 giros gratis extra al instalar. Licencia Internacional. Métodos de pago: WebPay, BancoEstado, Santander, CrediChile, BinancePay, AstroPay, Bybit, Bitcoin, USDT, ETH.

Ventajas:

WebPay y bancos locales disponibles desde $2.500 CLP

App para iOS y Android con 100 giros gratis extra al instalar

10 niveles de lealtad con puntos canjeables por saldo real

Cobertura de Primera División y Copa Chile

Streaming en vivo para apostar tras primer depósito en 40+ deportes

Desventajas:

Bono de bienvenida deportivo exclusivo para apuestas combinadas

Sin constructor de apuestas dentro del mismo partido

Lo Que Diferencia a las Nuevas Casas de Apuestas Deportivas

Las casas de apuestas deportivas nuevas no compiten solo en precio o volumen de mercados. Se construyen desde cero sin sistemas heredados — cada función, desde la caja de pagos hasta el motor de cuotas, fue diseñada para el usuario que quiere apostar desde el celular, en pesos chilenos, sin pasos intermedios.

Las casas nuevas de apuestas deportivas funcionan desde el navegador del celular, con notificaciones activas sobre cambios de cuotas durante las apuestas en vivo, interfaces que se ajustan a cualquier pantalla, e integración directa con WebPay, MACH, Khipu y transferencias bancarias locales, en CLP y sin conversiones intermedias.

Las nuevas casas de apuestas online permiten apostar en español adaptado al contexto chileno, con confirmación en un clic.

Cómo Elegí las Nuevas Casas de Apuestas de Esta Lista

Lo primero fue la licencia: sin regulación internacional activa y verificable, ningún operador entra en la lista. La confiabilidad del sitio para apostar empieza ahí. El año de fundación fue el segundo filtro — prioricé plataformas desde 2018, con tecnología actual e historial suficiente para evaluar comportamiento real en retiros y soporte.

La tecnología influyó: cash out, apuestas en vivo, streaming integrado y personalización del sportsbook. Revisé las promociones, los métodos de pago verificados en Chile — WebPay, MACH y transferencias locales como prioridad —, las cuotas en los mercados más relevantes y las valoraciones en AskGamblers y Casino.Guru. La licencia, la variedad de juegos, los métodos de pago y la calidad del soporte son también criterios útiles al comparar los mejores casinos online disponibles para jugadores chilenos. Todo operador incluido tiene herramientas de juego responsable.

Cuotas en las Casas de Apuestas en Chile

Las cuotas determinan cuánto retorna cada peso apostado. Un decimal más alto significa mayor ganancia potencial. Las casas de apuestas nuevas actualizan sus líneas para quienes apuestan, gracias a motores de pricing modernos.

Mejores casas de apuestas para apostar en fútbol

Casa de apuestas Cuota promedio 1X2 Jugabet 1.88 – 1.92 BizzoCasino 1.85 – 1.90 Brazino777 1.84 – 1.89

Mejores casas de apuestas para apostar en básquetbol

Casa de apuestas Cuota promedio Mostbet 1.87 – 1.93 IviBet 1.85 – 1.91 SapphireBet 1.84 – 1.90

Mejores casas de apuestas para apostar en eSports

Casa de apuestas Cuota promedio AlfCasino 1.82 – 1.88 FairPari 1.81 – 1.86 IviBet 1.80 – 1.87

Las cuotas en fútbol varían según la liga y si se apuesta antes del pitazo o durante el partido. Las casas nuevas de apuestas mantienen valores competitivos incluso en mercados de segunda línea gracias a motores de odds automatizados.

Mercados de Apuestas en las Nuevas Casas de Apuestas

Un partido de fútbol chileno en una nueva casa de apuestas deportivas puede concentrar decenas de mercados activos. La variedad de mercados disponibles es uno de los argumentos más concretos a favor de los operadores modernos — conocer la variedad de apuestas permite tomar mejores decisiones al apostar.

1X2: victoria local, empate o victoria visitante.

Ambos equipos anotan: pronóstico sobre si los dos equipos marcarán al menos un gol, independiente del resultado final.

Más/Menos (Over/Under): si el total de goles, puntos o sets queda sobre o bajo el valor fijado.

Doble oportunidad: cubre dos de los tres resultados posibles en una sola apuesta.

Resultado al descanso/partido: marcador parcial combinado con el resultado final.

Marcador exacto: el pronóstico más específico, con las cuotas más altas por dificultad.

Sin empate (No Draw): si hay empate, la apuesta se reembolsa automáticamente.

Cómo termina el tiempo: resultado al cierre de cada período o mitad del encuentro.

Quién marcará el gol: el jugador específico que anotará en algún momento del partido.

Hándicap: ajuste virtual que equilibra los mercados de apuestas entre equipos de niveles distintos.

Qué Tipos de Apuestas Usar en los Nuevos Sitios de Apuestas

Apuestas en vivo: permiten apostar mientras el evento se desarrolla con cuotas en tiempo real — ideales para detectar cambios de ritmo antes que el mercado.

Apuestas combinadas: reúnen varias selecciones multiplicando las cuotas acumuladas y son el requisito habitual de los bonos y promociones deportivos de bienvenida.

Apuestas en eSports: League of Legends, CS2 y Dota 2 tienen mercados de apuestas activos todo el año con cuotas específicas por mapa, jugador y ronda.

Apuestas con criptomonedas: varias plataformas tienen promociones exclusivas para depósitos en cripto con retiros más rápidos que por métodos fiat.

Licencias de las Nuevas Casas de Apuestas Online

La licencia define las protecciones del jugador antes de apostar. Las nuevas casas de apuestas online que operan en Chile lo hacen bajo licencias internacionales. Las tres más comunes:

Licencia de Malta (MGA): auditorías regulares, segregación de fondos y estrictos estándares de protección al jugador.

Licencia de Curaçao: la más extendida entre las casas de apuestas de Chile. Desde la reforma del Curaçao Gaming Control Board en 2024, los requisitos son considerablemente más rigurosos para nuevos operadores.

Licencia de Gibraltar: estabilidad operativa bajo supervisión gubernamental directa.

Licencia internacional y regulación local chilena son marcos distintos. Chile no tiene legislación específica para casinos online privados — los jugadores acceden a plataformas extranjeras reguladas en sus jurisdicciones de origen. Todas las casas nuevas de apuestas de esta guía operan en Chile con licencias verificadas y activas.

Bonos en las Nuevas Casas de Apuestas

Las casas de apuestas nuevas ofrecen bonos y promociones más generosos — ventaja directa para quien quiera apostar, donde el primer depósito rinde más.

Bono de bienvenida: porcentaje sobre el primer depósito con giros gratis o apuesta gratis en deportes.

Paquete de depósitos: extiende el bono al segundo, tercero y cuarto depósito multiplicando el valor total.

Cashback: devuelve parte de las pérdidas; con wagering x1, es un beneficio real.

Programa VIP: niveles progresivos con cashback mayor y retiros prioritarios.

Programa de fidelización: puntos para apostar canjeables por saldo real o giros.

Bonos de temporada: vinculados a torneos del calendario deportivo con condiciones especiales.

Bonos exclusivos: disponibles por códigos promocionales, app móvil o Telegram.

Métodos de Pago en las Casas de Apuestas Nuevas

Los operadores de esta guía integran desde WebPay hasta criptomonedas en un mismo sistema de caja, sin cuentas intermedias ni conversiones manuales. Apostar en Chile con métodos locales es posible desde el primer depósito en todos los operadores.

Visa y Mastercard: depósitos instantáneos; retiros en 1–5 días hábiles.

Transferencia bancaria: para montos mayores con BancoEstado, Santander, BCI, Itaú y Banco de Chile.

WebPay y Transbank: solución local con depósito instantáneo sin comisiones de plataforma.

MACH y billeteras digitales: rápidas, sin comisión, desde el celular.

E-wallets (Skrill y Neteller): método de pago con procesamiento en horas.

Criptomonedas: la vía más rápida — Bitcoin, Ethereum y USDT en todos los operadores.

Método de pago Depósito mínimo Tiempo de procesamiento Comisión Visa / Mastercard desde $1.000 CLP Instantáneo / 1–5 días retiro Sin comisión en depósito WebPay / Transbank desde $1.000 CLP Instantáneo Sin comisión MACH desde $1.200 CLP Instantáneo Sin comisión Skrill / Neteller desde $1.000 CLP Hasta 24h Sin comisión de plataforma Criptomonedas variable 15 min – 2h retiro Sin comisión de plataforma Transferencia bancaria desde $2.500 CLP 1–5 días hábiles Variable según banco

Nuevas Casas de Apuestas vs. Casas Tradicionales

Para el apostador chileno actual, las casas nuevas de apuestas ganan en la mayoría de los parámetros relevantes.

Parámetro Nuevas casas de apuestas Casas tradicionales Tecnología ✅ Infraestructura moderna ⚠️ Puede ser obsoleta Diseño ✅ Optimizado para móvil ⚠️ Interfaz más rígida Variedad de mercados ✅ Amplia con actualizaciones frecuentes ✅ Amplia con años de desarrollo Métodos de pago ✅ Cripto + opciones locales chilenas ⚠️ Menor variedad Atención al cliente ✅ Chat en vivo 24/7 en español ⚠️ Varía según operador Bonos ✅ Más generosos y variados ⚠️ Estándar Aplicación móvil ✅ Disponible en varios operadores ⚠️ No siempre disponible Streaming en vivo ✅ Incluido en sportsbook ⚠️ No en todos los casos Registro rápido ✅ En minutos desde el celular ⚠️ Procesos más extensos Experiencia en el mercado ⚠️ Más reciente ✅ Mayor trayectoria

Seguridad en los Nuevos Sitios de Apuestas

Los nuevos operadores incorporan seguridad desde el diseño inicial. En cualquier sitio confiable donde apostar destacan: 2FA obligatoria para retiros elevados; cierre de sesión automático a los 30 minutos; y notificaciones por SMS y correo sobre cada depósito, retiro o cambio de contraseña.

El certificado SSL cifra completamente la comunicación entre el navegador y los servidores de la plataforma, protegiendo contraseñas, datos bancarios y documentos de identidad. Todos los datos sensibles están almacenados con cifrado avanzado. Los operadores de esta guía son evaluados con regularidad por organismos independientes del sector.

Cómo Registrarse en una Nueva Casa de Apuestas

El registro en cualquier nueva casa de apuestas se completa en menos de cinco minutos desde un celular:

Accede al sitio web oficial o descarga la aplicación móvil. Haz clic en “Registrarse”, en la esquina superior derecha. Completa el formulario con nombre, apellido, correo, teléfono, fecha de nacimiento y país. Confirma el registro con el enlace o código enviado a tu correo o celular. Verifica tu identidad (KYC) para habilitar retiros — obligatorio bajo todas las licencias internacionales. Inicia sesión, deposita y empieza a apostar con el bono de bienvenida.

La verificación requiere cédula de identidad o pasaporte vigente más comprobante de domicilio reciente. La mayoría de los operadores resuelven el proceso en menos de 24 horas.

Ventajas y Desventajas de las Nuevas Casas de Apuestas Online

Las casas de apuestas nuevas se diferencian positiva y negativamente de operadores con mayor historial.

Ventajas:

Bonos y promociones más generosos en la etapa de captación de nuevos jugadores

Tecnología actualizada y experiencia móvil optimizada para apostar

Mayor variedad de métodos de pago: criptomonedas y opciones locales como WebPay y MACH

Apuestas en vivo, cash out y streaming integrado desde el primer día

Chat en vivo disponible las 24 horas en español chileno

Herramientas de juego responsable activas y accesibles desde el registro

Desventajas:

Menor historial operativo frente a marcas con décadas en el mercado

Reputación local en proceso de consolidación en algunos operadores

Apps Móviles en las Nuevas Casas de Apuestas

Apostar desde el celular es la opción principal de la mayoría de jugadores chilenos en 2026. La mayoría de las nuevas casas de apuestas ofrecen apps para apostar desde Android e iOS.

Acceso permanente para apostar: cuenta disponible en cualquier momento, sin computador. Notificaciones en tiempo real: alertas sobre cuotas, resultados y promociones exclusivas. Depósitos y retiros más ágiles: acceso directo a WebPay, MACH y billeteras digitales. Bonos exclusivos por app: giros gratis o freebets por el primer depósito desde la aplicación.

Situación Legal de las Apuestas Online en Chile

Chile no tiene una ley específica para las apuestas online privadas. Los proyectos que incluyen licencias nacionales y protección al jugador avanzan en el Congreso, pero a mediados de 2026 ninguno había completado tramitación legislativa.

Las casas de apuestas de Chile operan bajo licencias internacionales reconocidas en sus jurisdicciones de origen. La Superintendencia de Casinos de Juego solo tiene competencia sobre establecimientos físicos. Los jugadores que deciden apostar acceden bajo su propia responsabilidad. Esta guía tiene fines informativos y no constituye asesoría legal.

Juego Responsable

Apostar puede ser entretenimiento — y funciona mejor dentro de límites definidos de antemano. Todas las nuevas casas de apuestas de esta guía ofrecen límites de depósito, autoexclusión temporal o permanente y recordatorios de sesión activa.

Si el juego afecta otras áreas de la vida, GamCare y Gamblers Anonymous ofrecen apoyo especializado, gratuito y confidencial. Las apuestas deportivas en Chile son positivas cuando el jugador mantiene sus propios límites.

Preguntas Frecuentes Sobre las Nuevas Casas de Apuestas en Chile

¿Cuáles son las mejores nuevas casas de apuestas en Chile en 2026?

SapphireBet, IviBet, FairPari, Jugabet, GranaWin, AlfCasino, Spinarium, Brazino777, BizzoCasino y Mostbet — con licencia internacional, CLP y soporte en español.

¿Qué debe ofrecer una nueva casa de apuestas para ser confiable?

Licencia internacional verificable, métodos de pago locales operativos en Chile, soporte en español, cuotas competitivas y herramientas de juego responsable accesibles desde el sitio de apuestas.

¿Qué bono de bienvenida ofrecen las nuevas casas de apuestas?

Desde el 100% del primer depósito hasta paquetes de varios depósitos con apuesta gratis en deportes — varía según el operador.

¿Qué métodos de pago aceptan las casas de apuestas en Chile?

WebPay, MACH, Visa, Mastercard, transferencias bancarias locales, Skrill, Neteller y criptomonedas. Varias confirman Mercado Pago para Chile.

¿Cómo elegir la mejor casa de apuestas para apostar online en Chile?

Compara licencia, cuotas, variedad de mercados, promociones y opciones de depósito y retiro en CLP según tu perfil.

¿Las nuevas casas de apuestas tienen apuestas en vivo?

Sí, todas las de esta guía. Las apuestas en vivo son estándar con cuotas actualizadas durante cada evento.

¿Puedo apostar en CLP y cuánto tarda un depósito?

Sí. WebPay y MACH acreditan al instante; criptomonedas toman 15–30 minutos.

¿Qué mercados y deportes puedo encontrar en un sitio de apuestas nuevo?

Fútbol, básquetbol, tenis, eSports, F1 y 30+ disciplinas. Para apostar por evento: hándicap, marcador exacto y más.

¿Necesito una app para apostar desde el celular?

No. La versión móvil del sitio funciona correctamente para apostar — aunque la app suele incluir bonos y promociones exclusivos no disponibles desde el navegador.