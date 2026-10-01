Presupuesto 2027: el debate por los recortes que el Gobierno aún no transparenta

Este miércoles el Presidente José Antonio Kast presentó en cadena nacional su primer erario fiscal con un alza del gasto de 1,5% y el foco en cuatro urgencias que concentrarán gran parte de los recursos. Dentro de las prioridades el mandatario destacó crecimiento y empleo, seguridad, infancia y resguardo de beneficios sociales.

En un nuevo programa de La Semana Política de El Mostrador, la investigadora del Instituto Libertad, Catalina Riquelme, y el abogado del Frente Amplio, Leonardo Jofré, abordaron el complejo escenario económico en el que se discutirá el Presupuesto 2027 en el Congreso y las principales dudas respecto a las áreas que se verán afectadas por los recortes del Ejecutivo.

“Estamos en un escenario bastante complejo en lo económico, las cifras de desempleo son alarmantes, para qué hablar del tema de las mujeres. Entonces, lo que hace ayer el Presidente es combinar varios factores. Lo más importante tiene que ver con un presupuesto prudente, un presupuesto que se enfoque en la responsabilidad fiscal, pero también teniendo en consideración las urgencias que tiene hoy día Chile”, dijo la cientista política.

En esa línea, Riquelme agregó que las prioridades tienen que ver con “las grandes deudas del Estado” como seguridad, empleo y niñez, y que ahora queda conocer el detalle de las glosas presupuestarias para analizar en detalle los recursos asignados para cada área.

Por su parte, el secretario nacional de Acción y Despliegue del FA, apuntó que los titulares anunciados por el Presidente “dejan muchas más dudas que certezas”. “Siempre es una buena noticia que las áreas que hoy día son sensibles para la población puedan tener un aumento presupuestario. (…) Pero una primera duda que se asoma es, por ejemplo, si estamos considerando que este aumento del 1.5 del presupuesto es en relación a lo aprobado el 2026 o a lo aprobado más los recortes que se hicieron este año”, cuestionó Jofré.

“¿Qué se disminuye entonces del Presupuesto? Esa es una cuestión que ha sido consultada y el Ejecutivo no ha dado respuestas, porque probablemente va a tener también que plantear consideraciones complejas que no ha querido transparentar en esta discusión y que vamos a conocer en detalle el día lunes”, señaló.

Asimismo, el abogado indicó que otra de las preocupaciones y “que ha estado siendo parte de la retórica del gobierno y la derecha dentro de este contexto, es esta idea de que los recortes que no se han anunciado tienen que ver también con esta idea del fraude social, una especie como de idea de sentir común y popular de que se comete fraude por parte de las personas”.