Misión Crew-13 despegó para intentar el viaje más rápido de EE.UU. a la Estación Espacial

La NASA y SpaceX lanzaron este jueves desde Florida la misión tripulada Crew-13 con destino a la Estación Espacial Internacional. El trayecto debiera demorar 7 horas y 50 minutos, lo que se convertirá en el viaje más rápido de una nave estadounidense en la historia del laboratorio orbital.

El cohete Falcon 9 de SpaceX salió de Cabo Cañaveral a las 11:10 hora local (12:10 horas en Chile) y el acoplamiento a la estación está previsto hacia las 19:00 (20:00 horas en Chile).

Unos ocho minutos después del despegue, la primera etapa del Falcon 9 aterrizó en vertical en una plataforma de SpaceX en Cabo Cañaveral, la maniobra con la que la empresa de Elon Musk recupera esa parte del cohete para volver a usarla.

La Crew-13 es la decimotercera rotación de tripulaciones del programa comercial de la NASA y SpaceX. Está comandada por la estadounidense Jessica Watkins, con su compatriota Luke Delaney como piloto, y la completan, como especialistas de misión, el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Sergey Teteryatnikov.

Watkins, que en 2022 pasó 170 días en el espacio, se convirtió en la primera astronauta de la NASA en despegar dos veces a bordo de una nave Dragon, mientras que sus tres compañeros viajan por primera vez al espacio. La de Kutryk es además la primera misión de un astronauta canadiense dentro del programa de tripulaciones comerciales de la NASA, según la Agencia Espacial Canadiense.

La tripulación permanecerá en la estación hasta 2027 y estudiará tejidos derivados de células madre humanas para tratar enfermedades del corazón y el párkinson, el cultivo de alimentos para vuelos largos y las alteraciones del flujo sanguíneo en el espacio, de acuerdo con la NASA.

En la estación los esperan los siete integrantes de la Expedición 75: los estadounidenses Jessica Meir, Jack Hathaway y Anil Menon, la francesa Sophie Adenot y los rusos Andrey Fedyaev, Anna Kikina y Piotr Dubrov.

Meir, Hathaway, Adenot y Fedyaev, que forman la Crew-12 y llegaron en febrero, emprenderán el regreso a la Tierra no antes del lunes 5 de octubre, tras unos días de traspaso con los recién llegados.

El lanzamiento estaba previsto para el 12 de septiembre, pero se aplazó a finales de agosto por una fuga en el sistema de propulsión de la nave Dragon, que los técnicos repararon con el cambio de una válvula de oxidante.