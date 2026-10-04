F 5 E/F Tigre III: un reemplazo inoportuno

Con motivo del próximo debate parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2027 está aumentado la discusión sobre nuestra situación económica y se acentúan los llamados a resolver la grave situación de desocupación que nos afecta, que para mayo-julio de 2026 se tradujo en la alarmante cifra de 9,5%, correspondiente a 981.044 personas (INE) que carecen de un sustento para vivir y que seguramente seguirán aumentando debido a los efectos de la Inteligencia Artificial.

Por otra parte, nuestro gobierno sigue empeñado en concentrar todos sus esperanzas en la magia del crecimiento económico, siguiendo el éxito de naciones capitalistas tradicionales a través de propuestas de muy nombrados economistas extranjeros, que en esta ocasión se ha notado en la reciente participación en el “Chile Day” en Londres de nuestro Ministro de Hacienda, quien recurrió a las ideas de la estadounidense Deirdre McCloskey para explicar las condiciones que se necesitan para recuperar mayores tasas de crecimiento e inversión: libertad, rentabilidad y dignidad, agregando también que se requiere impuestos más bajos y una especial atención a la sostenibilidad fiscal.

En este contexto, repentinamente el Ministro de Defensa Nacional anunció, el pasado 24 de septiembre de 2026 desde Punta Arenas, el reforzamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, incluyendo el inicio formal del proceso de reemplazo de los aviones F-5E/F Tigre III, ya que que “se acerca el término de su vida útil y una capacidad de ese tipo no se sustituye de un día para otro”. Para ello comprometió financiamiento para que la Fuerza Aérea inicie los estudios y determine qué plataforma asumirá las misiones híbridas tripuladas y no tripuladas de las próximas décadas.

En este marco político-económico-estratégico creo necesario revisar la pertinencia de esta urgencia repentina para renovar algunos de nuestros sistemas de armas, ya que ciertamente estos aviones han cumplido 50 años de operaciones en Chile a un valor de alrededor de US$7000.- la hora de vuelo, muy lejos de los cerca de US$ 35.000.- que importan los soñados F-35A, por lo que todavía resulta atractivo evaluar nuevas modernizaciones, tales como la propuesta a Colombia de la empresa especializada Tiger Century Aircraft, que ofreció venderle 18 aviones con más de 20 años de vida adicional a un costo de alrededor de MMUS$400.- o el caso de Brasil, que ha decidido mantenerlos operativos por 10 años más, para no olvidar el sueño de Uruguay y Paraguay que aspiran recibir algunos de estos aviones que descartarían sus actuales operadores.

Como una demostración de la larga vida de este avión es interesante conocer las recientes pruebas de la empresa norteamericanas General Atomic Aeronautical System Inc, que ha demostrado exitosamente un vuelo cooperativo entre un caza F-5 E/F tripulado y un avión de combate colaborativo no tripulado para detectar y atacar objetivos aéreos más allá de la línea de visión, lo que nos muestra su vigencia para mantenerse volando en el peligroso escenario Austral con sus dos motores y los muy avanzados misiles Python 5 sin restricciones de sus proveedores, permitiendo así mejores tiempos para su reemplazo.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.