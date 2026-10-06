Sistema de Admisión Escolar

Señor director,

A fines de agosto se cerró el período principal de postulación al SAE 2027, cuyos resultados serán publicados a mediados de octubre. Estando próximos a aquella fecha, cabe destacar que este proceso incorpora dos cambios que requieren especial seguimiento para resguardar el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes extranjeros.

En primer lugar, el artículo 51 de la Ley de Presupuesto 2026 estableció la prioridad de estudiantes nacionales o extranjeros regulares para el acceso a los cupos. Su aplicación debe ser monitoreada para evitar que niños, niñas y adolescentes migrantes en situación irregular queden fuera del sistema educativo.

Por otro lado, el proceso de enrolamiento mandatado por el artículo 44 de la Ley de Migraciones y Extranjería —que se está implementando para la educación escolar— consta de varias etapas y exige asistir presencialmente en múltiples ocasiones al Registro Civil, lo que dificulta su compatibilidad con actividades laborales. Para las personas migrantes en situación irregular, estas exigencias pueden transformarse en una barrera para completar el proceso y, con ello, para el acceso escolar de sus hijos e hijas.

El SAE 2027 combina ambos elementos en la asignación de cupos. Por ello, es fundamental observar sus efectos sobre esta población y asegurar que ninguna de estas medidas termine excluyendo a niños, niñas y adolescentes del sistema educativo.

Andrea Alvarado Urbina

Directora Alterna Núcleo Milenio MIGRA

Profesora Universidad de Tarapacá

Antonia Mardones Marshall

Investigadora Principal Núcleo MIGRA

Profesora Universidad de Tarapacá