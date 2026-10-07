Furia Ilustrada ya está lista: este viernes comienza su segunda edición en el GAM

Este viernes 9 de octubre comienza La Furia Ilustrada en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), un encuentro dedicado al libro ilustrado, el cómic, el manga, las artes gráficas, el dibujo y las distintas formas de creación que tienen a la imagen como protagonista.

Durante tres días, GAM se transformará en un gran espacio para sorprenderse con novedades editoriales, conocer nuevos autores y artistas, comprar obras gráficas directamente a sus creadores, participar en talleres, escuchar conversaciones en torno al ecosistema del libro y la gráfica, y reencontrarse con una comunidad que crece asiduamente en torno a la ilustración.

En el evento participarán más de 170 expositores, entre los que se encuentran ilustradores e ilustradoras, editoriales, librerías, autores independientes, proyectos gráficos, talleres de impresión, encuadernación y serigrafía. Durante tres jornadas, todos y todas estarán presentes con sus libros, obras y proyectos. A ellos se suman invitados y propuestas provenientes desde distintas regiones de Chile y del extranjero.

Invitados, lanzamientos y encuentros

Uno de los grandes invitados de esta edición de La Furia Ilustrada es el ilustrador y artista visual ruso Anton Gudim, creador de Yes, But, reconocido por sus escenas de humor gráfico sobre las contradicciones de la vida contemporánea. Gudim firmará sus libros el viernes 9 en la Plaza Central de GAM, entre las 17:00 y las 18:30 horas, y el domingo, a las 17:00 participará en una conversación junto a la destacada ilustradora chilena Maliki y el periodista Rodrigo Castillo.

También serán parte de la feria destacados artistas de la gráfica chilena, como Fernanda Frick, Saikomic, Sol Díaz, Malaimagen, Alejandra Acosta, Saraly Gute, Fabián Rivas, Isabel Hojas, Amanda López, Claudio Romo y Alejandro “Mono” González, entre muchos otros autores y autoras, que ofrecerán al público del evento presentaciones, firmas y talleres.

Desde Uruguay llegan Laura Carrasco, Eloísa Casanova y Luciano Supervielle, quienes el domingo 11 a las 13:00 presentarán por primera vez en Chile el libro-álbum La ciudad que sueña en la Plaza Zócalo de GAM. El cuentacuentos cruzará ilustración, literatura e invitará a niñeces y familias a un recorrido por los paisajes sonoros de Montevideo.

Ese mismo día Luciano Supervielle dará cierre a esta edición de La Furia Ilustrada con un espectáculo musical, que se realizará a las 19:00 horas.

Un panorama para niños, niñas y toda la familia

Durante el fin de semana, la parrilla cultural de La Furia Ilustrada ofrecerá cuentacuentos, talleres y experiencias participativas para distintas edades: habrá creación de criaturas fantásticas, personajes y máscaras; talleres de acuarela, collage, timbrado y fotobordado además de un mural colectivo para dibujar en la plaza central del GAM, mediado por La Mima Pintora.

Entre las actividades destaca el taller de máscaras para niños y niñas que realizará el muralista y Premio Nacional de Artes Plásticas Alejandro “Mono” González, además de propuestas junto a Fabián Rivas, Alexis Pérez, Catalina Corvalán, Natilustra e Isabel Hojas.

Además, habrá foodtrucks con deliciosas comidas para recargar energías y disfrutar al máximo las jornadas del evento.

Un espacio para quienes viven de la ilustración

Para ilustradores, ilustradoras, estudiantes y profesionales de las artes gráficas, la feria ofrecerá, además, instancias enfocadas en el desarrollo del oficio.

La alianza con Duoc UC ha permitido realizar el seminario Ilustración y Mercado: de la creatividad a la oportunidad, junto con otras charlas y talleres que abordarán herramientas y experiencias vinculadas a la profesionalización de ilustradores y artistas gráficos. Tanto las actividades del seminario, programadas durante la mañana del sábado 10, como las charlas y talleres ofrecidos por Duoc UC en colaboración con La Furia requieren inscripción previa.

Algunas de las actividades y talleres de La Furia Ilustrada requieren inscripción previa, ya que cuentan con cupos limitados. Las inscripciones y toda la programación pueden revisarse en www.lafuriadellibro.com

La invitación es a revisar la programación y reservar los cupos en aquellas actividades que requieren inscripción.

La Furia Ilustrada

9 al 11 de octubre

Viernes: 12:00 a 20:30 horas

Sábado y domingo: 10:00 a 20:30 horas

Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)

Entrada gratuita

Programación completa: www.lafuriadellibro.com

Redes sociales: @lafuriadellibro