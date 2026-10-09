Ostermeier, Milo Rau y 31 Minutos encabezan Teatro a Mil 2027

El encuentro entre artistas y públicos en torno a experiencias compartidas e irrepetibles es lo que inspira la 34ª versión del Festival Internacional Teatro a Mil. Bajo el lema “Lo vas a vivir”, el festival pone en valor aquello que hace del teatro una experiencia única.

Presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP, el principal encuentro de artes escénicas de Latinoamérica regresará entre el 3 y el 24 de enero de 2027 con una programación que volverá a reunir a destacados exponentes nacionales e internacionales.

Serán más de 90 obras provenientes de 16 países las que llegarán a espacios como Matucana 100, el Teatro Nescafé de las Artes, GAM y Teatro CA660, entre otros. El Festival es un proyecto colaborativo que se construye junto a las salas y espacios culturales que, durante todo el año, sostienen el ecosistema artístico y cuenta con el compromiso de las municipalidades que comparten el propósito de acercar a sus comunidades espectáculos únicos e irrepetibles, a los que, de otra manera, sería difícil acceder. Este año, por primera vez, se suma Caja Los Héroes como auspiciador, con beneficios exclusivos para sus afiliados.

“Lo vas a vivir” es una invitación a volver a encontrarnos en torno a una experiencia que solo existe cuando artistas y públicos comparten un mismo tiempo y un mismo espacio. En un mundo cada vez más mediado por pantallas, el teatro nos recuerda algo esencial: estar presentes, sentir con otros y dejarnos sorprender por aquello que ocurre una sola vez. Esa es la promesa que queremos hacer con esta edición del festival”, señaló Carmen Romero, directora general de Fundación Teatro a Mil.

Por su parte, René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP indicó que “junto a Teatro a Mil mantenemos una alianza de más de 30 años que nos ha permitido acercar experiencias culturales de excelencia a más de 14 millones de espectadores. Nos enorgullece ser parte de un festival tan querido y relevante para el país. Queremos invitar a todas las personas a sumarse a esta nueva edición, disfrutar de su programación y dejarse sorprender por el teatro y las artes escénicas”.

Grandes referentes de la escena internacional

La programación internacional estará encabezada por destacados nombres del teatro contemporáneo, entre ellos, el alemán Thomas Ostermeier, que regresa al festival con Historia de la violencia; el suizo Milo Rau, con La vidente; y el francés Pascal Rambert, quien presentará La clausura del amor y Hermanas.

Desde México llegará El invencible verano de Liliana, dirigida por Juan Carlos Fisher y protagonizada por Cecilia Suárez. En tanto, la programación nacional contempla Romeo y Julieta, la aclamada adaptación de 31 Minutos y Aplaplac del clásico de William Shakespeare.

“En Teatro a Mil confluyen varios elementos que quiero destacar, no solo por lo que significan para la gestión del Ministerio de las Culturas, sino también por la relación que el país debe construir con la cultura. Quiero felicitar especialmente a Carmen Romero por impulsar un modelo que involucra tanto al Estado como al mundo privado”, afirmó el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, quien agregó que “la colaboración público-privada es fundamental. Agradezco especialmente a Escondida | BHP por el apoyo sostenido que ha brindado a esta iniciativa, permitiendo desarrollar una programación que beneficia no solo a las regiones de Antofagasta y Metropolitana, sino también a miles de personas que, durante el verano, participan de las múltiples actividades que ofrece Teatro a Mil”.

La programación de Teatro a Mil 2027 también llegará a la Región de Antofagasta a través de la 27ª versión de Antofa a Mil, consolidando una de las extensiones regionales más emblemáticas del festival y acercando experiencias artísticas de primer nivel a diversos públicos del norte de Chile.

El festival reafirma también la vocación latinoamericana de la Fundación Teatro a Mil, con una presencia significativa de creadores y compañías de la región. Junto a Chile, la programación incorpora propuestas de México, Argentina, Uruguay y Brasil, fortaleciendo al festival como un espacio de encuentro, circulación y diálogo para las artes escénicas de América Latina.

La programación nacional se nutre asimismo de la convocatoria abierta de Fundación Teatro a Mil. En esta edición, un jurado integrado por 12 personas revisó 150 obras y seleccionó 15 propuestas para formar parte del Festival.

Este año, la programación estará marcada por tres ejes temáticos que dialogan con los principales desafíos de la sociedad actual.

El teatro como espacio para reconstruir lo humano: Son historias de personajes que enfrentan fracturas íntimas y colectivas: parejas que se separan, familias marcadas por el silencio, padres e hijos que no logran encontrarse. En este eje se incluyen La clausura del amor y Hermanas, ambas con sus actores originales, del director, dramaturgo y coreógrafo francés Pascal Rambert; Casting Lear, de la española Andrea Jiménez, ganadora de los Premios Max 2025 a Mejor espectáculo de teatro y Mejor adaptación; La omisión de la familia Coleman, del argentino Claudio Tolcachir, que durante sus 20 años en cartelera ha sido aclamada en 24 países; Hijo, madre y padre se sientan en la mesa en silencio, del croata Ivor Martinić, dirigida por Aleksandar Švabić; y El invencible verano de Liliana, con la actriz mexicana Cecilia Suárez, basada en el libro de Cristina Rivera Garza, Premio Pulitzer 2024.

Memoria, verdad y justicia: el escenario frente a las violencias del presente : Aquí se reúnen algunas de las voces más relevantes del teatro contemporáneo internacional, que se preguntan cómo se construyen los relatos sobre la violencia, quiénes los cuentan y cuál es el lugar del arte frente a la justicia y la reparación. Entre las obras están Historia de la violencia, de Thomas Ostermeier, una producción del Schaubühne de Berlín basada en el libro de Édouard Louis; La vidente, de Milo Rau, que llega por primera vez a Chile con la actriz Ursina Lardi, quien recibió el León de Plata en la Bienal de Teatro de Venecia en 2025; y El juicio Pelicot, de Rau junto a Servane Dècle, teatro documental sobre el juicio a Gisèle Pelicot que se presenta por primera vez en América Latina. El eje incluye también a los chilenos Pablo Manzi y Andreina Olivari con Ojitos de cordero (Chile-Uruguay).

Reimaginar los clásicos para comprender el presente : Shakespeare, Cervantes, Chéjov, Coetzee y Saramago vuelven al escenario bajo nuevas miradas. Están Romeo y Julieta y Don Quijote, de 31 Minutos y Aplaplac; Nacahue: Ramón y Hortensia (versión de Romeo y Julieta) y Mendoza (versión de Macbeth), de Los Colochos Teatro (México), bajo la dirección de Juan Carrillo; (Un) ensayo sobre la ceguera, de Grupo Galpão (Brasil), dirigida por Rodrigo Portella a partir de la novela de José Saramago; Esperando a los bárbaros, de Teatro Łaźnia Nowa (Polonia), dirigida por Bartosz Szydłowski e inspirada en la novela del Nobel J. M. Coetzee; Vania (Chile-Argentina), de Guillermo Cacace, sobre el texto de Anton Chéjov; y Las tres batallas contra el Demonio del Hueso Blanco (China), del Zhejiang Wuju Opera Art Research Institute, un episodio del clásico Viaje al oeste.

Las infancias también al centro

Como todos los años, La relación con las nuevas generaciones será otro de los focos, con una programación familiar y el desarrollo de Pequeñas Audiencias, iniciativa que vincula al festival con escuelas públicas y se articula con el programa Teatro en la Educación que Fundación Teatro a Mil realiza todo el año. Con esto, la Fundación busca reforzar el acceso de niños, niñas y jóvenes a experiencias artísticas significativas y reconocer las artes escénicas como una herramienta de encuentro, imaginación y formación.

Homenaje a Ramón Núñez y Anita Reeves

Esta versión del Festival rendirá un homenaje a Ramón Núñez y a Anita Reeves, dos figuras fundamentales de las artes escénicas de Chile. Ambos actores y directores reúnen más de seis décadas de trayectoria y se han ganado un espacio indeleble en la escena nacional, a través de su ética, talento y compromiso, que también han transmitido a decenas de generaciones de artistas de nuestro país a través de su vocación académica.

Preventa

Las entradas estarán disponibles con un 30% de descuento hasta el 31 de octubre, o hasta agotar stock, a través de Teatro a Mil y Ticketplus. Afiliados Caja Los Héroes: 40% de dcto. hasta el 31 de octubre. Luego, precio Caja Los Héroes 25% de dcto. hasta agotar stock. La programación completa, con fechas, horarios y sedes, está disponible en www.teatroamil.cl.